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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Этот номер не пройдет

В Москве водителей без кодов ловит нейросеть
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8154)
В Москве заработала система "Карантин", которая позволяет в потоке найти машину без пропуска. Как рассказал руководитель дирекции видеофиксации ЦОДД Евгений Леглер, автомобили сканируют 2500 камер. И если найдут авто без кода, сообщат на ближайший пост.
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Раньше с помощью камер отлавливали водителей, которые должны были оставаться на карантине. Сейчас создана нейросеть, призванная не пропускать в город машины без меток. Программа работает так: в базу заносятся все номера, на которые оформлены пропуска, а потом камеры ищут их в потоке. У сотрудников ГИБДД есть планшеты, на которые система отправляет сигнал о машине без кода. "Мы экономим время водителей, оформивших пропуска, и не останавливаем всех подряд", - заметил замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин.Полицейский предупреждает нарушителя, что если он поедет без пропуска дальше, то обязательно получит штраф с камеры. Кстати, у москвичей появилась возможность снова оформить пропуска на поездки по SMS на номер 7377. Такой указ подписал мэр Сергей Собянин.

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