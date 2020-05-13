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13.05.2020 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прошла утечка

Лжегазовщики воровали деньги у пенсионеров
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
В подмосковье мошенники, представлявшиеся работниками службы газа, обворовывали пожилых людей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из лжегазовщиков под предлогом замены газового оборудования проник в квартиру 89-летнего мужчины. Пока пенсионер по просьбе незваного гостя протирал плиту от грязи, тот незаметно впустил в помещение сообщника.

Затем он стал всячески отвлекать хозяина квартиры, пока подельник искал деньги в другой комнате. Обнаружив сумку, где находилось полмиллиона рублей, воры забрали деньги и ушли.

Фото: iStock
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Таким же способом они попали в квартиру 81-летней женщины. Мошенник сообщил, что производится замена газовых плит и ей, как пенсионерке, положена скидка. Получив предоплату в размере шести тысяч рублей, он пояснил, что оборудование подвезут вечером, и скрылся.

Одного из воров уже задержали сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Жуковский при силовой поддержке Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Рязанской области. Взяли его в съемной квартире в деревне Брехово Московской области. При обыске обнаружены банковские карты, деньги, ювелирные украшения и наручные часы. Фигурант взят под стражу. Сейчас ищут его подельников.

Оперативники считают, что мошенники действовали не спонтанно, а после длительного наблюдения за намеченными жертвами. Они выясняли адреса одиноких пожилых людей, их распорядок дня и заходили наверняка.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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