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13.05.2020 18:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ

Текст: Ирина Рыбникова

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье на три месяца заморожены цены на газоснабжение, содержание и ремонт многоквартирных домов, а также нормативы на горячее водоснабжение, которые планировалось пересмотреть в 21 муниципалитете области.

Порядок оплаты услуг ЖКХ в период карантина остался прежним

Заморозка начнет действовать с 1 июля и продлится весь третий квартал года. Это значит, что роста тарифов на газ и содержание и ремонт жилья летом не будет. Тарифы останутся на прежнем уровне, включая стоимость подогрева воды, приготовления пищи на газовых плитах в многоквартирных домах, отопления индивидуальных жилых домов.

Напомним, в Подмосковье на три месяца - с апреля по июнь - отменена также плата за капремонт.

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