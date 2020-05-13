В Подмосковье задержали подозреваемого в серии краж в домах пенсионеров

В Подмосковье мошенники, представлявшиеся работниками службы газа, обворовывали пожилых людей. Одного из преступников задержали правоохранители.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из лжегазовщиков под предлогом замены газового оборудования проник в квартиру 89-летнего мужчины. Пока пенсионер по просьбе незваного гостя протирал плиту от грязи, тот незаметно впустил в помещение сообщника. Затем он стал всячески отвлекать хозяина квартиры, пока подельник искал деньги в другой комнате. Обнаружив сумку, где находилось полмиллиона рублей, воры забрали деньги и ушли.

Таким же способом они попали в квартиру 81-летней женщины. Мошенник сообщил, что производится замена газовых плит и ей как пенсионерке положена скидка. Получив предоплату в размере шести тысяч рублей, он пояснил, что оборудование подвезут вечером, и скрылся.

Одного из воров уже задержали сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Жуковский при силовой поддержке Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Рязанской области. Взяли его в съемной квартире в деревне Брехово Московской области. При обыске обнаружены банковские карты, деньги, ювелирные украшения и наручные часы.

В настоящий момент злоумышленник находится под стражей. Идет поиск его подельников.