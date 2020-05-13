В продуктовых наборах костромских школьников нашли испорченные овощи

Качество продуктов в сухпайках, выданных костромским школьникам, вызвало критику со стороны родителей и региональных властей. В некоторых муниципалитетах вместо утвержденных Роспотребнадзором позиций в детских продуктовых наборах оказались сомнительного вида картошка и гнилой лук.

По данным властей, выдача ученикам "сухих пайков" в регионе началась в конце апреля.

- За апрель предоставлено 15 706 наборов. Пять тысяч из них выданы детям с ограниченными возможностями здоровья, остальные - школьникам из малообеспеченных семей, - сообщили в обладминистрации.

По оценкам властей, большинство школ серьезно подошли к формированию продуктовой корзины нуждающимся. Многие родители выразили благодарность: во время кризиса такая помощь оказалась хорошим подспорьем для малообеспеченных и многодетных, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Однако жители некоторых районов оказались неприятно удивлены качеством выданных детям продуктовых наборов. В Солигаличе сотрудников образовательных учреждений уличили в нарушении правил фасовки продуктов. А жители Волгореченска пожаловались на то, что в состав сухпайков, помимо товаров в заводской упаковке, муниципальные чиновники зачем-то включили неприглядного вида картофель и лук.

- У нас было четкое требование: в состав наборов включать только расфасованные на производстве продукты, не допускать фасовки в образовательных учреждениях, - возмутился директор департамента образования и науки Илья Морозов.

Каждый из закупленных в Костроме сухпайков для школьников обошелся бюджету в 900 рублей

Он уточнил, что по согласованию с Роспотребнадзором департамент направил в учебные заведения перечень допустимых продуктов. Однако эти рекомендации, как выяснилось, приняли во внимание не везде.

- В итоге в наборах оказались расфасованные в школах картофель и лук, которые начали прорастать и подгнивать... Разберитесь с тем, кто у вас принимал подобные решения, кто осуществлял контроль качества овощей. Примите необходимые меры, чтобы подобных ситуаций не было, а перед людьми извинитесь публично. И больше такого не допускайте, - обратился к главе города Волгореченска Владимиру Балдину губернатор региона Сергей Ситников.

В Костроме выдача продуктовых наборов шести с половиной тысячам школьников льготных категорий началась 29 апреля.

- Продовольственные товары приобретены за счет бюджетных средств. В дополнение ребята получат сладкие подарки. В рамках благотворительной помощи их для костромских школьников помог купить почетный гражданин города Костромы Александр Клещев, - сообщили в мэрии.

Однако родители некоторых учеников из малообеспеченных семей не обнаружили себя в школьных списках на получение пайков и были вынуждены уйти с пустыми руками.

- Мы имеем право на льготное питание, но нам продуктового набора не дали. Хотя еще в начале февраля были собраны все необходимые документы, нас признали малообеспеченными и с марта назначили пособие, - посетовала мама девятиклассника костромской школы № 8.

Как рассказала в беседе с корреспондентом "РГ" руководитель управления образования администрации Костромы Татьяна Скачкова, в конце апреля от нескольких родителей действительно поступили обращения в связи с невыдачей продуктовых наборов. В мэрии предполагают, что причиной инцидентов стало то, что школы воспользовались данными департамента соцзащиты о количестве льготников на 30 марта. А те, кто получил статус малообеспеченных позднее, в списки нуждающихся не попали.

- Эти случаи носят единичный характер. Если ребенок имеет право на льготное питание, но по какой-то причине не был включен в списки, то родителям необходимо обратиться в школу. Сейчас мы собираем эту информацию. В любом случае нуждающиеся дети без помощи не останутся. Мы обязательно проведем дополнительную закупку, и в ближайшее время продуктовые наборы получат все, кто имеет на это право, - сообщила Татьяна Скачкова.

По ее словам, каждый из закупленных в Костроме сухпайков для школьников обошелся бюджету в 900 рублей.

Между тем руководитель регионального департамента образования Илья Морозов сообщил, что компенсации за льготное питание студентам колледжей рассчитываются из суммы 121 рубль 30 копеек в день, а детям-инвалидам и школьникам из многодетных и малообеспеченных семей - из 130 рублей в день.

Исходя из представленных департаментом расчетов, за 19 учебных дней апреля сумма бюджетных затрат на питание одного студента составила 2304 рубля 70 копеек, а школьника - 2470 рублей. Студентам компенсацию за пропущенные за время карантина завтраки и обеды перечислили деньгами. Для школьников продукты решили приобрести централизованно. При этом власти пообещали внимательно следить за тем, чтобы при заключении договоров с поставщиками школы не наступили на грабли соседней Ярославской области, в которой некоторые продукты для детского набора оказались закуплены по подозрительно завышенным ценам.

Между тем

Когда в Костроме "сухие пайки" дошли до получателей, некоторые родители заявили, что "лучше бы и нам выдали деньгами, как студентам", поскольку стоимость предоставленных продуктовых наборов для школьников оказалась в несколько раз ниже объявленного денежного эквивалента. Будут ли ученикам выдавать дополнительные продуктовые наборы, чтобы полностью компенсировать затраты нуждающихся семей на пропущенные из-за карантина школьные горячие обеды и завтраки, власти пока не сообщили.