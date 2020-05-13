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13.05.2020 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле возбуждены дела за загрязнение воздуха и почвы

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области возбуждено два уголовных дела за незаконное захоронение опасных отходов. Ядовитая свалка обнаружилась в ходе проверки природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Горный
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Более трех тысяч кубометров химических веществ и нефтепродуктов обнаружили на свалке в рабочем поселке Ленинский под Тулой. Эти продукты, по данным прокуратуры, относятся к третьему классу опасности.

Несанкционированное захоронение опасных веществ находится на территории неработающего Тульского горнохимического комбината. Кем именно была устроена эта свалка опасных веществ, еще предстоит установить правоохранительным органам. Но природоохранная прокуратура уже зафиксировала последствия этих действий - загрязнение воздуха и почвы.

По материалам природоохранной прокуратуры следственные органы возбудили два уголовных дела по статье "Захоронение отходов с нарушениями правил, повлекшее загрязнение окружающей среды" (часть 2 статьи 247 УК РФ). Расследование контролирует прокуратура.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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