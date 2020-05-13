В Воронеже поймали наркосбытчиков в день их свадьбы

Молодоженов, обвиняемых в продаже запрещенных веществ, задержали на выходе из загса в столице Черноземья и взяли под стражу. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Как сообщили в прокуратуре Воронежа, 28-летнему жителю Кировской области и его 25-летней супруге грозит до 20 лет лишения свободы. Пара обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

По версии следствия, в 2019 году молодые люди, решив начать новую жизнь, переехали в Воронеж, где хотели устроиться на работу, накопить денег, создать семью и приобрести жилье. Однако подходящий легальный заработок им найти не удалось. Тогда мужчина решил заняться сбытом наркотиков. По его словам, девушка забеременела, потребовались деньги для свадебного торжества. И парень вовлек возлюбленную в преступную деятельность.

"Получив от неустановленного соучастника партию наркотического средства, молодые люди расфасовали его на съемной квартире и в конце июля 2019 года сбыли наркозависимым лицам в различный районах Воронежа путем "закладок" в тайниках, - пояснили в прокуратуре. - Оставшуюся часть наркотика в целях дальнейшего сбыта обвиняемые хранили в квартире".

В начале августа, сразу после оформления брака, молодоженов препроводили в отдел полиции.