В Воронежской области, на месте сражений операции "Малый Сатурн", создали мемориальный комплекс "Осетровский плацдарм". На рубеже 1942-1943 годов советские войска разгромили здесь мощную группировку фашистов, куда входили в основном итальянцы, венгры и румыны.

"Малый Сатурн" - это кодовое название Среднедонской наступательной операции, которая была проведена в декабре 1942-го. В ней участвовало 36 дивизий - более 425 тысяч человек - а также тысяча танков и 400 самолетов. Военные историки считают ее важной частью Сталинградской битвы. Плацдарм расположен в живописном уголке Верхнемамонского района рядом с федеральной трассой М-4 "Дон", по которой многие россияне путешествуют на юг, и имеет все шансы стать посещаемым местом.

Обустройство идет поэтапно. К юбилею Победы привели в порядок воинское захоронение № 482, открыли центральную аллею с монументальной композицией, главную стелу и обзорную площадку. На местности воссозданы окопы, чтобы гости смогли представить себе, как выглядела территория в годы войны. Комплекс, с одной стороны, похож на традиционные памятники советского периода (передает масштаб и величие событий). С другой - обращен к эмоциям современников: "пустой" силуэт неизвестного солдата, как бы выбитого в небытие из каменной плиты, символизирует горечь победы, оплаченной миллионами жизней. На объемной карте можно изучить ход боев. Ночью плацдарм эффектно подсвечен.

Если мемориал станет популярен у жителей региона, здесь построят музей и часовню

Если мемориал станет популярен у жителей и гостей Воронежской области, его развитие продолжат строительством часовни, музея и пешеходного перехода.

Тем временем в Воронеже обновили площадь Победы. За год главный мемориал, расположенный близ проспекта Революции, бережно очистили от многолетних загрязнений. Скульптурная группа, изображающая защитников Отечества, теперь вместо краски и окислов покрыта искусственной патиной. Отполирован орден Отечественной войны, которым город наградили к 30-летию Победы. Ход боевых действий в Воронежско-Касторненской операции отмечен на специальной карте, рядом сообщение Совинформбюро от 25 января 1943 года об освобождении Воронежа. В таблице - имена уроженцев города, которые участвовали в Великой Отечественной и получили звания Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы.

Заработали фонтаны. Датчик ветра помогает скорректировать напор воды, чтобы не "заливать" гуляющих, и уменьшить ее потери.

Прямая речь

Константин Кузнецов, автор проекта реконструкции площади Победы:

- Фонтан не увеселительный, а мемориальный, как на Поклонной горе в Москве. Визуальный образ - это стоящие шеренги погибших в годы войны солдат. Красный цвет подсветки символизирует трагедию. Здесь нет динамики в воде и музыкального сопровождения. Только статика, а слышны будут лишь падающие капли воды и шаги людей, пришедших почтить память освободителей города.