Воронежский спортсмен построил скалодром у себя в квартире, чтобы не прерывать тренировки на время самоизоляции.

Дмитрий Попов живет в обычной многоэтажке. В первый месяц затворничества, как и многие его коллеги, поддерживал форму с помощью упражнений для общей и специальной физподготовки. Начал уделять больше времени разным хватам, особенно щипку, изучил некоторые гимнастические элементы. Стал выполнять комплексы движений с лентами.

Попов признался, что "сначала было тяжело, так как дома тренироваться в принципе как-то не хочется, но со временем привык".

Период самоизоляции не раз продлевали. ОФП постепенно приелась, а желание лазать становилось все сильнее.

- Появилась мысль построить небольшой скалодром у друга во дворе, но, к сожалению, это оказалось невозможным. Я решил попробовать осуществить свои планы дома, хотя были большие сомнения на этот счет, - рассказал Дмитрий.

В помощники он взял друга - роутсеттера из Воронежа Константина Гунько. У обоих парней это был первый опыт строительства рельефной стены для лазания, отметили в Федерации скалолазания России. Потребовалось три щита, доски, куча саморезов и металлических уголков.

- Вместе с закруткой стены уложились в десять часов. Все прошло по плану. Высота скалодрома составила 2,4 метра, ширина - три, нависание - 34 градуса, протяженность - 2,9 метра. Накрутили на него три рельефа и примерно 350 зацепок, - объяснил Попов.

На самодельном снаряде можно не только вернуть, но и набрать выносливость для дисциплины "трудность", а также поднять уровень лазания по "олдскульным" трассам в дисциплине "боулдеринг", отмечает воронежец. Но и от общефизической подготовки спортсмен не отказывается.