На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему мэру Александровск-Сахалинского городского округа Сергею Гейченко. Его признали виновным в получении взяток и хранении наркотических средств.

Установлено, что в декабре 2013 года и с апреля по декабрь 2014-го Гейченко, будучи еще вице-мэром Холмского городского округа, получил от глав компаний-подрядчиков 800 тысяч рублей, являвшихся частью оговоренной ранее суммы взятки в размере десяти миллионов. Взамен он обеспечил содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов, а также в оплате за проведенные работы.

"С 16 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года осужденный, являясь главой муниципального образования "Александровск-Сахалинский городской округ" хранил в служебной квартире наркотическое средство общей массой не менее 2,34 грамма", - сообщает прокуратура Сахалинской области.

Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал, однако суд счел его вину доказанной. Гейченко назначено десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет занимать руководящие должности в госорганах в течение восьми лет.