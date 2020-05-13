Новости

В Ирландии обанкротятся сотни пабов 11:17
Умер актер из "Великого Гэтсби" Артур Дигнам 11:17
Марсианская вода оказалась непригодной для жизни 11:17
В Коми голодный медведь задрал лосей в вольере этнопарка 11:11
В Петербурге украли коллекцию часов и золота на 1,7 миллиона рублей 11:10
Беглый бизнесмен подарил премьеру Болгарии акции ФК "Левски" 11:09
Число жертв коронавируса в Костроме выросло до семи 11:08
Ученые предсказали низкие урожаи озимых культур 11:01
В России начались продажи новой "ГАЗели" 11:01
В Югре ребенок упал с велосипеда в реку и пропал 11:00
В Крыму за время путины пограничники изъяли более 24 километров сетей 10:56
В Госдуме назвали нереальной идею сокращения числа депутатов 10:54
ЕБРР ожидает в 2021 году рост российской экономики на 4 процента 10:53
На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков 10:51
Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка 10:49
Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы 10:48
Самую дорогую квартиру в России оценили в 1,9 миллиарда рублей 10:41
В Кузбассе за сутки утонули двое детей 10:41
В Крыму в обсерваторе произошла крупная вспышка COVID-19 10:39
Москва создала коммуникационную площадку для туротрасли 10:34
Португалия планирует принять первых европейских туристов к середине лета 10:23
Кремлевский врач рассказал о сложностях работы в защитном костюме 10:21
Прокуратура Кузбасса проверит онлайн-урок с порнографией 10:19
В сенат США внесен законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса 10:18
Прибывшего на Урал сибиряка оправдали за нарушение самоизоляции 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
13.05.2020 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

Текст: Юлия Гарднер

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему мэру Александровск-Сахалинского городского округа Сергею Гейченко. Его признали виновным в получении взяток и хранении наркотических средств.

Установлено, что в декабре 2013 года и с апреля по декабрь 2014-го Гейченко, будучи еще вице-мэром Холмского городского округа, получил от глав компаний-подрядчиков 800 тысяч рублей, являвшихся частью оговоренной ранее суммы взятки в размере десяти миллионов. Взамен он обеспечил содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов, а также в оплате за проведенные работы.

Мэра Инты Ларису Титовец заподозрили в афере с детской площадкой

"С 16 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года осужденный, являясь главой муниципального образования "Александровск-Сахалинский городской округ" хранил в служебной квартире наркотическое средство общей массой не менее 2,34 грамма", - сообщает прокуратура Сахалинской области.

Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал, однако суд счел его вину доказанной. Гейченко назначено десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет занимать руководящие должности в госорганах в течение восьми лет.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Борьба с коррупцией Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Госдуме назвали нереальной идею сокращения числа депутатов
Большинство россиян не планируют летом уходить в отпуск
В Москве снова можно получать SMS-пропуска
Генсек ООН поддержал призыв отказаться от практики санкций на фоне пандемии
Вирусолог сообщил время появления эффективного лекарства от COVID-19
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах