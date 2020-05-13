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13.05.2020 21:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лена, ледоход

Река Лена подошла к столице республики. Пригородные поселки могут уйти под воду
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
13 мая одна из самых крупных сибирских рек вплотную подошла к столице республики. Уровень воды в реке Лена в районе Якутска достиг 841 сантиметра, хотя опасной считается отметка в 827. Для сил РСЧС введен режим повышенной готовности.

Опасность возникла из-за ледохода на Лене, который уже не первый год проходит с осложнениями: в районе Кангаласского мыса образовался ледяной затор.

Фото: Пресс-службе УМЧС по Вологодской области
На Вологодчине более 20 населенных пунктов отрезаны из-за паводка

Под Якутском накопилась огромная масса воды, и если возникнет затор в Намцах, населенные пункты вблизи Якутска окажутся под водой. Чтобы обеспечить безопасное прохождение ледохода на участке между Кангаласским мысом, Едейцами и Намцами начали взрывать лед.

- Мы проведем взрывные работы, чтобы помочь реке быстрее пройти данный участок по ряду проток. Это в значительной степени ускорит прохождения льда по Лене, - подчеркнул глава республики Айсен Николаев.

Как правило, подрыв ледяного покрова применяется в особых случаях, ведь земснаряд стоит очень дорого. Но сейчас такой момент, видимо, наступил.

Между тем вода заходит уже на улицы. По информации мэрии Якутска, в пригородах в зону затопления попали 54 жилых дома, в которых проживают 168 человек. В основном пострадал микрорайон Кангалассы. В Тулагино-Кильдямском наслеге укрепляют дамбу озера и отогнали в безопасное место домашний скот. Жителей, чьи дома уже подтоплены, переводят в пункты временного размещения. По информации главы города Сарданы Авксентьевой, к развертыванию готовы 11 пунктов временного размещения для приема 1450 человек.

МЧС приходится отвлекать силы, чтобы помочь охотникам, которые, несмотря на многократные предупреждения об опасности, выезжают на острова. Ночью в среду спасатели эвакуировали 10 человек, которые не смогли самостоятельно покинуть небольшой остров в трех километрах от Якутска.

А в районе Зеленого луга специалисты на плавающем шестиколесном вездеходе вывели из опасного участка заблудившуюся лошадь, которая попала на остров еще до паводка.

Регулярные наводнения каждый год наносят серьезный ущерб экономике и социальной сфере Якутии. Так, в 2018-м было подтоплено почти 1,5 тысячи жилых домов. Общий ущерб составил около 1,5 миллиарда рублей. Но жители Якутии по-прежнему неохотно страхуют свои дома, они уверены: если случится беда - государство и местные власти придут на помощь.

Фото: Дорожное агентство Архангельской области
На юге Архангельской области из-за паводка подтопило дороги и дома

В основном люди страхуются от несчастных случаев и болезней, а также приобретают полисы КАСКО. И даже последние изменения в законодательстве не подтолкнули якутян позаботиться о страховой защите своего жилья.

Напомним, что еще в июне 2019 года местные депутаты приняли поправки в региональный закон N 511-III "О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Теперь владельцы застрахованного жилья смогут рассчитывать на выплату из федерального и республиканского бюджетов. В августе 2019 года вступил в силу федеральный закон, который должен стимулировать добровольное страхование жилья собственниками. Он направлен на защиту от чрезвычайных ситуаций.

Правда, пока заметного роста добровольного страхования жилья не наблюдается.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Паводки в России

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