13 мая одна из самых крупных сибирских рек вплотную подошла к столице республики. Уровень воды в реке Лена в районе Якутска достиг 841 сантиметра, хотя опасной считается отметка в 827. Для сил РСЧС введен режим повышенной готовности.

Опасность возникла из-за ледохода на Лене, который уже не первый год проходит с осложнениями: в районе Кангаласского мыса образовался ледяной затор.

Под Якутском накопилась огромная масса воды, и если возникнет затор в Намцах, населенные пункты вблизи Якутска окажутся под водой. Чтобы обеспечить безопасное прохождение ледохода на участке между Кангаласским мысом, Едейцами и Намцами начали взрывать лед.

- Мы проведем взрывные работы, чтобы помочь реке быстрее пройти данный участок по ряду проток. Это в значительной степени ускорит прохождения льда по Лене, - подчеркнул глава республики Айсен Николаев.

Как правило, подрыв ледяного покрова применяется в особых случаях, ведь земснаряд стоит очень дорого. Но сейчас такой момент, видимо, наступил.

Между тем вода заходит уже на улицы. По информации мэрии Якутска, в пригородах в зону затопления попали 54 жилых дома, в которых проживают 168 человек. В основном пострадал микрорайон Кангалассы. В Тулагино-Кильдямском наслеге укрепляют дамбу озера и отогнали в безопасное место домашний скот. Жителей, чьи дома уже подтоплены, переводят в пункты временного размещения. По информации главы города Сарданы Авксентьевой, к развертыванию готовы 11 пунктов временного размещения для приема 1450 человек.

МЧС приходится отвлекать силы, чтобы помочь охотникам, которые, несмотря на многократные предупреждения об опасности, выезжают на острова. Ночью в среду спасатели эвакуировали 10 человек, которые не смогли самостоятельно покинуть небольшой остров в трех километрах от Якутска.

А в районе Зеленого луга специалисты на плавающем шестиколесном вездеходе вывели из опасного участка заблудившуюся лошадь, которая попала на остров еще до паводка.

Регулярные наводнения каждый год наносят серьезный ущерб экономике и социальной сфере Якутии. Так, в 2018-м было подтоплено почти 1,5 тысячи жилых домов. Общий ущерб составил около 1,5 миллиарда рублей. Но жители Якутии по-прежнему неохотно страхуют свои дома, они уверены: если случится беда - государство и местные власти придут на помощь.

В основном люди страхуются от несчастных случаев и болезней, а также приобретают полисы КАСКО. И даже последние изменения в законодательстве не подтолкнули якутян позаботиться о страховой защите своего жилья.

Напомним, что еще в июне 2019 года местные депутаты приняли поправки в региональный закон N 511-III "О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Теперь владельцы застрахованного жилья смогут рассчитывать на выплату из федерального и республиканского бюджетов. В августе 2019 года вступил в силу федеральный закон, который должен стимулировать добровольное страхование жилья собственниками. Он направлен на защиту от чрезвычайных ситуаций.

Правда, пока заметного роста добровольного страхования жилья не наблюдается.