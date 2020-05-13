Стремительный ледоход на Лене создал ЧС в Якутске

Глава Якутска Сардана Авксентьева ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой.

"В одном только Промышленном округе, - сообщила она, - в качестве пострадавших от паводка зарегистрировано более 50 человек. Это дает основание для объявления региональной ЧС вследствие паводка на территории городского округа "Город Якутск".

- Каждую весну во время ледохода мы становимся свидетелями прихода Большой воды. Это очень красивое, но и опасное природное явление, - написал в Instagram глава Якутии Айсен Николаев. - Сегодня осмотрели с воздуха состояние движения ледохода от Якутска до устья реки Алдан. Традиционно образовался затор в районе Кангаласского мыса".

Для снижения опасности подтопления города Якутска дали поручение после обеда провести взрывы ледяных полей за Кангаласским мысом.

А телеканал "Якутия 24" запустил специальный сайт alarmyk24.ru, на котором можно наблюдать за гидрологической ситуацией на реках республики. Портал позволяет своевременно отслеживать сроки и этапы прохождения ледохода на реках республики, также на нем можно узнать о населенных пунктах, которые попадают в зону возможного подтопления. Помимо этого, на сайте имеется информация о том, как подготовиться к половодью, и о способах получения возмещения ущерба в случае ЧС.

Материалы для текста предоставлены партнером "РГ" - газетой "Якутия" (портал Якутия Daily)

Фото предоставлено партнером "РГ" - медиахолдингом "САХАМЕДИА"