Видео: В Чите ураган сорвал крыши с нескольких домов

В Чите из-за сильного ветра сорвало крыши с нескольких зданий, в том числе с магазинов и супермаркетов, сообщает "Чита.ру".

Также в некоторых домах отключилось электричество. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

"Во второй половине дня 13 мая и в течение ночи 14 мая местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25-30 метров в секунду. Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций", - отмечалось в сообщении ГУ МЧС по региону.