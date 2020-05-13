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13.05.2020 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Чите ураган сорвал крыши с нескольких домов

Текст: Артем Красиков

В Чите из-за сильного ветра сорвало крыши с нескольких зданий, в том числе с магазинов и супермаркетов, сообщает "Чита.ру".

Фото: iStock
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Также в некоторых домах отключилось электричество. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

"Во второй половине дня 13 мая и в течение ночи 14 мая местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25-30 метров в секунду. Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций", - отмечалось в сообщении ГУ МЧС по региону.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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