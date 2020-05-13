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13.05.2020 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске введен режим ЧС из-за паводка

Текст: Артем Красиков

Глава Якутска Сардана Авксентьева ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой, сообщается на официальном сайте городского округа.

Фото: Дорожное агентство Архангельской области
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"По состоянию на 16 часов местного времени уровень воды на гидропосте Якутска составил 841 см (опасные явления при уровне 827 см), Кангалассы - 999 см. (опасные явления при уровне при 1000 см), Табага - 956 см (опасные явления при уровне 970 см)", - отмечается в сообщении.

За один час прирост воды в реке Лене составил семь сантиметров. Наблюдается редкий ледоход в районе села Табага. В Якутске фиксируется затор ниже поста наблюдения. Началось подтопление территорий в районе Тулагино, Капитоновке, Кангалассах, Пригородном, Даркыллах, Хатассах и Табаге.

В Тулагино-Кильдямском наслеге (пригород столицы Якутии) опасности для населения на данный момент нет, домашний скот отогнан в безопасное место, ведется укрепление дамбы озера в селе Сырдах.

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