В Якутске введен режим ЧС из-за паводка

Глава Якутска Сардана Авксентьева ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой, сообщается на официальном сайте городского округа.

"По состоянию на 16 часов местного времени уровень воды на гидропосте Якутска составил 841 см (опасные явления при уровне 827 см), Кангалассы - 999 см. (опасные явления при уровне при 1000 см), Табага - 956 см (опасные явления при уровне 970 см)", - отмечается в сообщении.

За один час прирост воды в реке Лене составил семь сантиметров. Наблюдается редкий ледоход в районе села Табага. В Якутске фиксируется затор ниже поста наблюдения. Началось подтопление территорий в районе Тулагино, Капитоновке, Кангалассах, Пригородном, Даркыллах, Хатассах и Табаге.

В Тулагино-Кильдямском наслеге (пригород столицы Якутии) опасности для населения на данный момент нет, домашний скот отогнан в безопасное место, ведется укрепление дамбы озера в селе Сырдах.