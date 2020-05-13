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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Афрамакс" выходит в море

В Приморье спустили на воду уникальный танкер
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Столичный выпуск № 102(8156)
Первое судно серии танкеров класса "Афрамакс" спустил на воду судостроительный комплекс "Звезда" в приморском Большом Камне. Судно получило громкое имя - "Владимир Мономах". Строительство корабля стартовало в сентябре 2018 года, и заложил его российский президент Владимир Путин.

Построить первый "Афрамакс", по словам генерального директора ООО "ССК "Звезда" Сергея Целуйко, удалось на месяц раньше срока - благодаря слаженной работе судостроителей. "Наши сварщики, сборщики освоили крупнотоннажное судостроение, новые виды сварки, что позволило в сжатые сроки построить этот танкер. Впереди еще ходовые испытания, но я уверен, что мы сдадим судно в срок", - отметил он.

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"Афрамакс" - танкер-гигант. Его длина 250 метров, ширина - 44 метра, водоизмещение - 114 тысяч тонн, на палубе корабля предусмотрена даже площадка для вертолета. Ничего подобного не то что в Приморье, в России раньше не строили. Суда этой серии, предназначенные для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания, имеют усиленный ледовый класс ARC7 и могут работать во льдах толщиной до 1,8 метра при температуре воздуха до минус 45 градусов. "Афрамаксы" можно называть "зелеными" судами - они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности, и их главная и вспомогательная энергетические установки способны работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.

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Уникальное для российского судостроения судно потребовало соответствующего оборудования. "Владимир Мономах" был построен на тяжелом открытом достроечном стапеле - крупнейшем в России и одном из самых больших в мире. Это сложнейшее инженерное сооружение с самоходной судотранспортной системой. На стапеле установлены четыре портальных крана, два крана козлового типа и кран типа "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн, аналогов которому на российских верфях нет.

Даже сама операция спуска танкера на воду стала уникальной и заняла около суток. "Афрамакс" отправили в море с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел" - одного из самых крупных в России. За это время танкер накатили судопоездом со стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

На "Звезде" будет построено 12 таких судов. Помимо "Владимира Мономаха" в производстве на тяжелом достроечном стапеле находятся еще три "Афрамакса", а в феврале 2020 года состоялась резка металла еще для одного. Все эти суда строятся для "Роснефтефлота".

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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