Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами

Во Владивостоке в лесу нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

Получив информацию о возможном складе оружия в лесу, оперативники с помощью металлодетектора обнаружили сумку с крупной партией взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов.

"Из тайника изъяли четыре гранаты, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов", - отмечается в сообщении.

Все найденные предметы направлены на экспертизы.