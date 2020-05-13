В Прикамье женщина убила подругу кочергой из ревности

В поселке Суксун Пермского края местную жительницу подозревают в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи № 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, 62-летняя подозреваемая во время ссоры на почве ревности нанесла своей 45-летней знакомой множественные удары по голове и телу металлической кочергой. От полученных тяжелых травм потерпевшая скончалась.

В настоящее время подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.