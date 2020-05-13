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13.05.2020 14:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии нарушитель режима самоизоляции избил полицейского

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии нетрезвый нарушитель режима самоизоляции избил сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, инцидент произошел 14 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. В этот день пьяный мужчина гулял в центре поселка Яр и "грубо нарушал общественный порядок и режим самоизоляции".

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К нему подошли полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался и попытался убежать, ударив полицейского в грудь. После этого уже в служебном автомобиле он еще раз ударил полицейского в голову.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти".

Дело расследовано, материалы переданы в Глазовский районный суд.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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