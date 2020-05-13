В Удмуртии нарушитель режима самоизоляции избил полицейского

В Удмуртии нетрезвый нарушитель режима самоизоляции избил сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, инцидент произошел 14 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. В этот день пьяный мужчина гулял в центре поселка Яр и "грубо нарушал общественный порядок и режим самоизоляции".

К нему подошли полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался и попытался убежать, ударив полицейского в грудь. После этого уже в служебном автомобиле он еще раз ударил полицейского в голову.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти".

Дело расследовано, материалы переданы в Глазовский районный суд.