В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью. Выяснилось, что все это происходило в социальном приюте для детей и подростков Уфы.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, личность автора видеоролика установлена.

- Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Уфе проводит проверку. Материалы проверки будут переданы для принятия процессуального решения по подследственности, - уточнили в МВД по РБ.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ сообщили, что по факту видео также проводят служебное расследование, на место выехала комиссия министерства с представителем прокуратуры.

- Данная сотрудница устроилась на работу в приют в январе, она не педагог, а работает с документацией. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах было снято это видео. Сейчас молодую женщину отстранили от работы, - прокомментировали в минтруде.

Между тем, в соцприюте находятся дети, у которых есть родители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас детей из приюта проверяют психологи, на месте проводит проверку рабочая группа аппарата уполномоченного по правам ребенка в Башкирии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Башкирии Милану Скоробогатову, судя по первым результатам проверки, дети не пострадали, так как они мало контактировали с данной сотрудницей приюта.