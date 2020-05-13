Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов

Министерство здравоохранения Омской области начало проверку после жалобы пациентов Калачинской центральной районной больницы.

По словам сельчан, больницу закрыли на карантин из-за коронавируса, а к пациентам, запертым в отделении, не пускают ни врачей, ни родственников.

- Минздрав будет очень внимательно разбираться в сегодняшнем вопросе, - прокомментировала ситуацию министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. - Регион ежедневно получает прирост заболевших коронавирусом, люди попадают в реанимационные отделения, врачи без устали трудятся - вся система заточена на спасение пациентов и ограничение распространения коронавируса, и подобные истории, если они являются правдой, просто недопустимы.

В Минздраве также отметили, что многие медицинские учреждения находятся далеко от Омска, что несколько усложняет процесс контроля за происходящим на местах. Благодаря неравнодушным жителям проблемы удается решать.