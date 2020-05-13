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13.05.2020 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов

Текст: Наталья Граф (Омск)

Министерство здравоохранения Омской области начало проверку после жалобы пациентов Калачинской центральной районной больницы.

По словам сельчан, больницу закрыли на карантин из-за коронавируса, а к пациентам, запертым в отделении, не пускают ни врачей, ни родственников.

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- Минздрав будет очень внимательно разбираться в сегодняшнем вопросе, - прокомментировала ситуацию министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. - Регион ежедневно получает прирост заболевших коронавирусом, люди попадают в реанимационные отделения, врачи без устали трудятся - вся система заточена на спасение пациентов и ограничение распространения коронавируса, и подобные истории, если они являются правдой, просто недопустимы.

В Минздраве также отметили, что многие медицинские учреждения находятся далеко от Омска, что несколько усложняет процесс контроля за происходящим на местах. Благодаря неравнодушным жителям проблемы удается решать.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Распространение коронавируса COVID-19

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