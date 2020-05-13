Прокуратура Кузбасса проверит онлайн-урок с порнографией

В прокуратуре Кемеровской области организовали проверку инцидента, произошедшего во время онлайн-урока в одной из школ Кемерова.

Как рассказали в ведомстве, во время урока на экранах был запущен ролик порнографического содержания. Это случилось на дистанционном уроке истории у семиклассников.

- Мы дадим оценку полноты и достаточности принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме, - отметили в региональной прокуратуре.

Проверку проведет и полиция.