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13.05.2020 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Текст: Ирина Штерман

Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования. Аналогичный протокол в довесок к возбужденным уголовным делам составлен и на подозреваемого в преступлении.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, 56-летний мужчина, угрожая девушкам, одна из которых - несовершеннолетняя, забрал у них сотовые телефоны и золотые украшения, а потом "совершил насильственные действия сексуального характера" и скрылся. Девушки обратились в полицию. Злоумышленника оперативно нашли и задержали, а на него самого и его жертв составили протоколы об административном правонарушении.

Режим всеобщей самоизоляции продлен в Красноярском крае до 31 мая. В полиции тогда заявили, что находиться на улице города без уважительной причины запрещено, а потому ни жертвы, ни насильник не должны были быть на месте происшествия. В отношении подозреваемого также возбудили уголовные дела сразу по пяти статьям.

Протоколы о нарушении девушками режима самоизоляции были направлены в районную администрацию. Однако комиссия Свердловского района Красноярска отказалась штрафовать потерпевших, поскольку девушки обратились в полицию при наступлении "угрозы жизни и здоровью". Административное дело против них прекращено.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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