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13.05.2020 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Нарьян-Маре временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить два региона в один субъект РФ.
Фото: dvinanews.ru Фото: dvinanews.ru
Фото: dvinanews.ru

Как сообщили в администрации НАО, врио губернаторов заявили об этом по итогам антикризисного совещания. Юрий Бездудный назвал экономическую ситуацию, которая сложилась в Ненецком округе в связи с падением цен на нефть, катастрофической.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Бюджет округа на 90 процентов формируется за счет поступлений от недропользователей, он напрямую зависит от стоимости нефти. Шансов на то, что произойдет какое-то чудо, практически нет, - отметил врио губернатора НАО. - При этом у нас есть колоссальные обязательства перед жителями округа, которые мы к 1 июля, по большому счету, не сможем выполнять. Это льготы, субсидии и другие гарантии.

По мнению Юрия Бездудного, выходом из ситуации может стать объединение экономик Архангельской области и Ненецкого округа.

Александр Цыбульский напомнил об исторических связях двух регионов, а также о перспективах развития арктических территорий.

- Каждый из субъектов поодиночке будет всегда проигрывать конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня будут выделяться. Предложив создать крупнейший и наиболее значимый арктический регион, мы сможем получить совершенно другие возможности для развития, привлечь крупные инвестиции и улучшить жизнь наших граждан, - подчеркнул врио губернатора Поморья.

В подписанном меморандуме отмечена необходимость создания мощного форпоста РФ в Арктике, который ускорит социально-экономическое развитие регионов. Документ также закрепляет сохранение всех льгот и гарантий для населения НАО.

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Окончательное решение примут жители двух регионов на референдумах. В Поморье и НАО созданы рабочие группы, они будут собирать инициативы и пожелания общественности. Предложение об объединении будет обсуждаться в ходе широкой дискуссии. Весь процесс обещают сделать максимально открытым. Если люди скажут "да", новый субъект РФ будет оформлен Федеральным конституционным законом. Процедура объединения может занять до полутора лет.

Отметим, что Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области, оставаясь при этом самостоятельным субъектом РФ, - такие сдвоенные регионы называют "матрешками". В НАО проживают чуть более 40 тысяч человек, это самый малонаселенный регион страны.

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