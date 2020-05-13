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13.05.2020 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Блокада в цифре и в цифрах

Архивы раскрывают полную статистику войны
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 100(8154)
Портал "Архивы Санкт-Петербурга" создал новый раздел, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Он содержит базы данных и новые оцифрованные документы, рассказывающие о войне и блокаде Ленинграда.

Здесь впервые разместили электронную версию сборника "Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета: январь - декабрь 1943 года. Записи докладов, обсуждений, замечаний к проектам, решения". По этим документам можно проследить картину жизни блокадного города, узнать, как принимались управленческие решения, уточнить подробности быта горожан.

Фото: Ильмас Садриев
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Многие цифры оказываются красноречивее слов. Например, все знают, что хлеб в годы войны получали по продуктовым карточкам. Но мало кто помнит, что с 1944 года в стране начали работать и коммерческие магазины. Только если по карточкам сливочное масло стоило 25 рублей за килограмм (отпускалось его в одни руки, конечно, меньше), то в коммерческом цена его была 650 рублей.

Мы знаем, как в годы войны простые люди собирали личные деньги на танк или самолет. Каких жертв это стоило? Ответ можно получить, изучив данные, опубликованные в других документах - в статистических сборниках "Великая Отечественная война". Они изданы Росстатом также к 74-летию Победы и выложены на официальном сайте в проекте "Цифры Победы".

Так вот, цена одного танка Т-34 в начале войны составляла 625 тысяч рублей, к концу войны она стала в два раза меньше. А средняя зарплата в 1944 году была 43 рубля...

Интересно сопоставить цены на промышленные товары гражданского назначения. Так, средняя цена пары обуви в 1942 году выросла втрое по сравнению с довоенным 1940-м. И неудивительно: ведь производство "мирной" обуви упало вчетверо - с 211 миллионов пар до 55 миллионов.

Фото: Гюльнар Сафарова / Центр городских волонтеров.
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Проект "Цифры Победы" статистическое ведомство реализовало совместно с Музеем Победы. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков рассказал, что для формирования всей базы не известных ранее данных использовались рассекреченные архивы Минобороны, МВД, РЖД и множества других учреждений и ведомств - всего более 70.

Разумеется, самое важное в сборниках - это уточненные до одного человека цифры людских потерь. Демографическое сокращение населения за годы войны превысило 26 миллионов человек, причем среди них 20 миллионов - мужчины, 6 миллионов - женщины. Потери списочного состава вооруженных сил составили 8 668 400 человек, жертвы гражданского населения - 13 684 692 человека, а потери мирного населения от бомбежек в прифронтовых городах и селах, смерти от болезней и недоедания составили 4 246 908 человек. Значительно сдвинулось за эти годы рождение первенцев, что отзывалось России впоследствии не сглаженными окончательно до сих пор демографическими ямами.

Отдельный раздел посвящен мобилизации населения, партизанскому движению, эвакуации, воинским захоронениям.

Фото: РИА Новости
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Думается, большой интерес у специалистов-историков и широкого читателя вызовут цифры, характеризующие материальные потери, что понесло наше государство за время войны. Вот лишь некоторые цифры: материальные потери нашей страны за годы войны составили 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года). Восстановить экономику довоенного времени удалось лишь к 1956 году.

За годы войны из страны было вывезено 565 тысяч единиц культурных ценностей.

Отдельный раздел посвящен воинским захоронениям. На сегодня известно более 44 тысяч таких захоронений, в которых упокоены порядка 8,6 миллиона советских солдат и офицеров, более половины из них - неизвестны. А потому работа над заполнением "белых пятен" будет продолжена.

- Во время Великой Отечественной войны ценность точных цифр существенно возросла, - подчеркивает Павел Малков. - Статистика работала непрерывно все годы войны, в полном объеме выполняя свою задачу. В тяжелейших условиях была налажена суточная и декадная отчетность о важнейших видах продукции. Регулярно проводились срочные переписи...

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75 лет Великой Победы Вторая мировая война

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