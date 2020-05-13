Именно на полуторках из блокадного Ленинграда по ледовой Дороге жизни, проходящей по Ладоге, на "большую землю" вывозили обессилевших ленинградцев. Маршрут мыс Осиновец - Кобона стал легендарным. Энтузиасты из Петербурга решили поднять несколько затонувших машин, восстановить их и снова поставить "на колеса".

Напомним: полуторка (грузовик был рассчитан на 1,5 тонны груза) могла перевозить 10-12 человек. Именно полуторки составляли большую часть автопарка Дороги жизни. Еще в 2014 году группа дайверов в Кобоне подняла одну из них. Машина была полностью восстановлена: что-то чистили, что-то заменяли. Артефакт использовать в качестве средства передвижения не стали: полуторка (ГАЗ-АА, выпуск 1937 года) была поставлена на импровизированный пьедестал на берегу, фактически став памятником мужеству ленинградцев и тех, кто, не щадя собственной жизни, спасал их. Следующую поднятую полуторку поставили на колеса в буквальном смысле слова. На ней по военным праздникам катают всех желающих. А на берегу силами энтузиастов стали создавать выставочную экспозицию, посвященную истории Дороги жизни. Здесь и вооружение, и участок противопехотного ограждения ("ежи"), и якоря. Якоря, к слову, тоже со дна Ладоги и были подняты дайверами. В войну такие якоря удерживали электрический кабель, который был проложен по дну Ладоги (электричество в осажденный город подавалось с Волховской ГЭС).

- Не буду придумывать, что вытащить полуторку со дна было мечтой кого-либо из нас. Но в какой-то момент мы собрались и решили: все эти свидетельства страшной войны, героизма, горя мы видим на дне, имеем возможность их поднять на поверхность, отреставрировать, показать людям. Почему бы нам это не сделать? Ведь у многих родственники пережили блокаду. Если наше поколение не будет помнить о войне, то и дети наши, и внуки не будут помнить. А начав заниматься этим, мы стали собирать исторические данные, чтоб каждый артефакт был не безликим, - сказал Сергей Марков, дайвер, морской офицер в отставке.

Кстати, эпопея с поднятием артефактов и исторические исследования изменили его судьбу. Ныне он возглавляет Музей Дороги жизни в Кобоне, часть экспонатов которого как раз и поднята со дна Ладоги. Один из интереснейших экспонатов - стекло от кабины шофера. На стекле - потертости. Такие стекла монтировались в заднюю стену кабины. Потертости - следы от солдатского котелка. В такие котелки водители бросали металлический предмет, например гайку. Во время движения гайка бренчала, тем самым отгоняя сон. Ведь водители на Дороге жизни порой вынуждены были не спать сутками. Пока что на Кобону двух полуторок вполне хватает, и эстафету по восстановлению легендарного грузовика подхватила еще одна группа петербургских энтузиастов - в рамках проекта "Полуторка". Как пояснил Владимир Труфанов, его руководитель, грузовик с номером двигателя 166698 был обнаружен на глубине шести метров между Кобоной и островами Зеленцы. Машина лежала капотом в сторону Кобоны. Возможно, она шла именно туда. Впрочем, водитель мог маневрировать, объезжать разлом льда, торосы или просто пытался уйти от обстрела самолета. Что или кого везла полуторка - неизвестно. Выжил ли водитель? Ответов пока нет, но ведутся активные архивные поиски. И прежде всего нужно найти, кто из шоферов был за рулем полуторки с упомянутым номером двигателя.

Как пояснил Сергей Серебренников, специалист по авторемонту и участник проекта "Полуторка", лучше сохранились те части, которые были погружены в ил. Что касается двигателя, то он в неплохом состоянии - благодаря машинному маслу.

- Но все-таки вода смогла проникнуть даже в чугун. Знаете, когда мотор привезли в мастерскую, на чугунных поверхностях еще долгое время появлялись капли воды, словно чугун "плакал". Все-таки он три четверти века пролежал на глубине, - пояснил Серебренников.

Разбирая "сердце" машины, мастер обнаружил следы ремонта блокадной поры.

- Видно, что все делалось в полевых условиях подручными средствами и очень быстро. Тогда каждая секунда простоя могла стоить жизни. Хотя двигатель был относительно новым (на нем стоит дата изготовления - 28 января 1940 года), но нагрузки в блокаду были запредельные. Достаточно сказать, что вместо положенных по инструкции полутора тонн груза порой перевозились и три, рессоры буквально проседали, - уточнил Серебренников.

Какие-то детали не подлежат восстановлению, и тогда пробуют найти аналогичные. Бросают клич в соцсетях, и находятся люди, у которых в гаражах и сараях сохранились необходимые детали. Кто-то передает в дар, кто-то продает. А уплотнения для мотора и катушку зажигания прислали из США (советские полуторки - модифицированные, еще довоенные "форды").

Полуторка с номером двигателя 166698 снова встанет на колеса. Но конкретные сроки не называются: кроме энтузиазма нужны еще денежные средства, а сколько их будет - вопрос (восстановление идет за счет личных средств и небольших пожертвований). Кстати, в родных шинах полуторки даже сохранился накачанный воздух. Воздух 1942 года...

Восстановленную полуторку, скорее всего, передадут народному Музею Дороги жизни в деревне Коккорево. А на дне Ладоги до сих пор покоится еще не одна сотня машин с Дороги жизни. Конечно, никто не ставит задачей все их поднять, да и незачем. Но пример первых энтузиастов наглядно показал: поднятые артефакты могут стать частью интерактивных музейных площадок современного формата, который будет интересен для молодежи. Чтобы помнили...