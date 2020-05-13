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13.05.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Накормили скакунов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 101(8155)
Жители Новгородской области помогли конноспортивной школе, которая из-за карантина осталась без доходов. Корм для 27 племенных спортивных лошадей собрали всем миром. Подключились фермеры, предприниматели, муниципальные чиновники и даже судебные приставы.
Фото: Архив конноспортивной школы "Гардарика" Фото: Архив конноспортивной школы "Гардарика"
Фото: Архив конноспортивной школы "Гардарика"

Конноспортивная школа "Гардарика" известна далеко за пределами Новгородской области. Она единственная в стране, кроме Президентского полка, проводит церемонию торжественного развода почетного конного эскорта. В клубе, работающем более тридцати лет, бесплатно занимаются дети с инвалидностью, сироты, ребята из реабилитационного диспансера.

Фото: Сергей Иванов
Почему девочка с ДЦП ездит в школу на лошади

При этом некоммерческая организация не имеет спонсоров и не получает финансирования из бюджета. Электричество, труд сотрудников, корм для лошадей школа оплачивает, проводя коммерческие тренировки для всех желающих.

Из-за пандемии занятия - и бесплатные, и платные - приостановились. Конюхи продолжили работать на благотворительной основе. Но запас кормов стремительно таял.

- Наши лошади съедают три мешка овса и два рулона сена в день, - рассказывает руководитель школы Людмила Иванова. - Еще мы им даем жмых тыквы, подсолнечника, свекольный жом, яблоки, морковь и многое другое. Чтобы сохранять хорошую форму, чистопородные спортивные скакуны должны разнообразно питаться. Когда стало понятно, что карантин продлится как минимум до конца апреля, я испытала сильный страх. Боялась, что придется нашим красавцам голодать, ведь даже свежая трава в полях еще не выросла. Но оказалось, что на свете очень много добрых людей.

На призыв помочь школе, размещенный в социальных сетях, отреагировали сотни новгородцев. Фермеры привезли овощи и сено, неравнодушные жители региона опустошили свои погреба. Пошли и денежные переводы.

- Сложно выразить словами, как мы благодарны всем причастным, - продолжает Людмила Иванова. - Приехали даже судебные приставы. Я поначалу испугалась, ведь из-за финансовых проблем у школы образовался долг за электричество. Но приставы даже не заговорили о долгах, а просто накормили наших лошадей.

Оказалась, что одна из сотрудниц УФССП живет в деревне неподалеку от клуба. Она обратилась к соседям, вместе набрали два мешка свеклы. Кроме того, приставы за свой счет купили 30 килограммов моркови и корм для кошек и собак, живущих при школе.

Контакт

Руководитель конного клуба "Гардарика" Людмила Павловна Иванова: 8-911-602-22-22.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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