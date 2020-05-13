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13.05.2020 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учеба продолжается

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 101(8155)
Свыше 200 тысяч петербургских школьников на этой неделе вернулись к учебе. Занятия продолжатся до 22 мая.

В Петербурге, в отличие от многих регионов страны, родителям дали право выбора - продолжить их детям учебу или уйти на досрочные каникулы. В комитете по образованию объясняют это валом очень противоречивых обращений в ведомство.

Фото: Петр Коннов
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Часть родителей настаивала на том, что дистанционная учеба хоть как-то помогает занять ребенка, пока мама с папой работают дома на удаленке. Другие утверждали, что дети постоянно отвлекаются, требуют внимания, а то и вовсе балуются, пользуясь тем, что учитель может не заметить их кульбитов в видеоконференциях в Zoom. Кроме того, многие петербуржцы приняли решение переждать пандемию на дачах в деревнях, где качество связи оставляет желать лучшего.

Взвесив все за и против, в Петербурге приняли соломоново решение: всем желающим школьникам из невыпускных классов разрешили закончить учебный год 30 апреля. Этим правом воспользовались 204 тысячи учеников, или 47 процентов общего числа учащихся.

Как сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева, в третьей четверти учебная программа была несколько трансформирована, туда вошел весь материал из четвертой четверти. Таким образом, на последние недели учебы осталось только повторение и закрепление материала.

Поэтому ученики, которые раньше ушли на каникулы, ничего не пропускают. Но при этом у тех, кто остается, появился шанс прояснить туманные моменты в программе, получить более индивидуальный подход.

Третья четверть также выдалась для школьников напряженной - их неожиданно перевели на удаленку, и для многих такой формат и требования к самоорганизации оказались сложными. В комитете по образованию говорят, что все школы получили рекомендации в случае спорных ситуаций оценки за третью четверть выставлять в пользу ребенка. Пока заметных конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией, в городе не зафиксировано.

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А вот ученикам 9-х и 11-х классов ранние каникулы не положены. Выпускники готовятся к ОГЭ и ЕГЭ.

В этом году ОГЭ будут сдавать 46 тысяч петербургских девятиклассников. Для них введено послабление - им оставили только два обязательных предмета: русский язык и математику. Правила для одиннадцатиклассников не изменились. Им предстоит сдавать как обязательные предметы, так и от одного до пяти экзаменов на выбор.

У выпускников сейчас непростая пора. С репетиторами они могут заниматься только удаленно, да и не все родители сейчас могут позволить себе оплатить дополнительные занятия. В связи с этим городские власти пошли на то, чтобы организовать для выпускников телетрансляции на канале "Санкт-Петербург". Перед выпускниками выступают ведущие педагоги из самых престижных школ города.

Цифра

27 тысяч человек оканчивают 11-е классы в Петербурге.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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