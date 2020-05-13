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13.05.2020 22:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские волонтеры купили 93-летней блокаднице кресло-каталку

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Блокадница и участница Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга теперь может передвигаться по квартире, а после окончания пандемии она впервые за долгое время выберется на улицу. Волонтеры за собственные деньги купили ей кресло-каталку.
Тамара Суханова, блокадница и участница Великой Отечественной войны. Фото: Центр городских волонтеров. Тамара Суханова, блокадница и участница Великой Отечественной войны. Фото: Центр городских волонтеров.
Тамара Суханова, блокадница и участница Великой Отечественной войны. Фото: Центр городских волонтеров.

Тамара Суханова всю блокаду, от первого до последнего дня провела в Ленинграде. Защищала город от фашистов, работая на оборонных мероприятиях: копала противотанковые рвы, строила укрепления. После войны всю жизнь трудилась медиком. Сейчас Тамаре Сергеевне 93 года. Она по-прежнему в ясном уме, а вот тело подводит. Уже больше года старушка не встает. К счастью, она не одинока, живет с сыном и невесткой. Но их пенсий не хватает на то, чтобы купить такое нужное кресло-коляску.

Фото: Архив Дмитрия Глебова
Петербургские волонтеры проекта #Мывместе стали тимуровцами

- От комнаты до ванной я ношу маму на руках. Носил бы чаще и дольше, но спина больная, мне это каждый раз тяжело дается, - признается сын Тамары Сухановой Николай. - Если в квартире мы как-то справляемся, то на даче, куда летом обязательно повезем маму, без кресла-коляски никак. Не лежать же ей там в комнате. Мама так мечтает сидеть в саду и дышать свежим воздухом… Наверняка ей как ветерану можно выхлопотать бесплатное кресло, но мои попытки обратиться в соответствующие службы оказались безрезультатными. 9 мая к нам пришли девочки-волонтеры поздравлять маму-ветерана с праздником. Я наугад спросил их, не подскажут ли они как быть…

- Мы вначале растерялись, не были готовы к такой просьбе, однако пообещали подумать. Участники проекта не раз скидывались на покупки для стариков. Правда, это были какие-то обычные вещи, не такой нестандартный предмет как кресло-каталка, - рассказывает волонтер Валерия Лоскутова. - Написала в общий чат. Все оказалось проще, чем я думала. Моментально нашлось кресло - не новое, но в очень хорошем состоянии, складывающееся и по доступной цене. Нужную сумму собрали за несколько часов, на каждого получилось совсем немного. Через день мы с мужем съездили за каталкой в Стрельну и доставили Тамаре Сергеевне.

Фото: Центр городских волонтеров.
Проект #Мывместе дал толчок новым волонтерским акциям в Петербурге

- У нас с женой слезы на глазах, не знаем, как благодарить волонтеров. Мама счастлива - нет слов! Все не могла поверить в такое чудо. Села в коляску, плачет от радости и повторяет: "Неужели это мне?". Я говорю: привыкай мама, теперь это твой личный автомобиль, - продолжает Николай. - Теперь никак не накатается по квартире. И ждет-не дождется, когда закончится коронавирус. Тогда я наконец вывезу маму на улицу и погуляю с ней. Впервые за очень долгое время. Низкий поклон всем, кто помог!

Кстати, для Валерии эта история с креслом-каталкой стала своеобразным финалом активного волонтерства в проекте #Мывместе. Больница, в которой она работает, с завтрашнего дня будет принимать пациентов с COVID-19. Соответственно о выездах к пенсионерам теперь речи не идет - нельзя рисковать здоровьем пожилых людей.

- Буду работать удаленно, помогать координаторам. А вообще я очень рада, что присоединилась к проекту #Мывместе. Это действительно воодушевляет, - заключает Валерия. - Меня давно интересовало волонтерство, я даже участвовала в каких-то мелких акциях. Но больше для развлечения, там вполне могли обойтись и без меня. А здесь я почувствовала себя частью большого и очень важного дела. Помогать - нужно!

Тем временем

Несмотря на спонтанные адресные акции помощи старикам, праздники и переменчивую погоду, обычная работа проекта #Мывместе не прекращается ни на день. На сегодня петербургские волонтеры выполнили 15035 заявок - помогли людям старше 65 лет, соблюдающим самоизоляцию, доставить продукты и лекарства. А также развезли тысячи благотворительных продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам и многодетным семьям.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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