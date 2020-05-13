"Российская газета" помогла инвалиду войны получить его деньги

Для простого действия - открыть личный кабинет на сайте своего банка - инвалиду Великой Отечественной войны пришлось написать множество жалоб, привлечь прессу, Центробанк и соцслужбы.

Между светом и тьмой

Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Елисееву 82 года. Военное ранение он получил пятилетним ребенком, в 1942 году, когда вместе с матерью и старшей сестрой скитался по лесам Тверской (тогда Калининской) области.

Родную деревню малыша Пустошку немцы сожгли дотла, пришлось ему вместе с родными кочевать по партизанским подпольям. Однажды все вместе попали под бомбежку. Осколочное ранение серьезно повредило ребенку глаз.

- Сначала я кое-что еще видел, - уточняет Дмитрий Егорович. - Но позже стал практически совсем слепым: сейчас едва различаю свет и тьму.

В "РГ" пенсионер обратился за помощью. Просьба была вроде бы совсем несложная: он хотел добиться, чтобы Банк ДОМ.РФ, где ветеран много лет хранит свои сбережения, предоставил ему возможность удаленного обслуживания.

Однако на все свои письма в информационный центр банка Елисеев получал стандартный ответ: "Банк не может предоставить договор дистанционного банковского обслуживания без подписания договора лично Вами. Для подписания потребуется личное присутствие лица, на чье имя будет подписан договор".

Добраться до банка

Слепой ветеран, перенесший недавно сложную онкологическую операцию, пытался объяснить, что приехать для "личного присутствия" нереально по целому ряду причин.

Во-первых, жители Петербурга его возраста обязаны находиться на строгой самоизоляции. Во-вторых, даже если бы это правило не действовало, совершить путешествие через весь город (ветеран живет в Калининском районе, а офис банка находится в Центральном) ему с его многочисленными диагнозами весьма непросто. Между тем именно сейчас у него возникла необходимость потратить часть своих накоплений.

- Как же так? - недоумевал Дмитрий Егорович. - Около десяти лет банк пользовался моими деньгами, а сейчас, несмотря на все просьбы, не дает возможности зарегистрироваться в интернет-банке? Получается, чтобы получить доступ к своим деньгам, слепой ветеран, инвалид первой группы по ранению во время боевых действий, должен, подвергая себя риску заражения, тащиться через весь Санкт-Петербург в офис банка. Но ведь для решения этой очень важной для меня проблемы требуется лишь прислать мне sms с кодом для регистрации!

Надо отметить, что, несмотря на свой возраст и слепоту, Дмитрий Егорович - продвинутый пользователь интернета. Он имеет два высших образования и 56 лет трудового стажа - до 80 лет работал, последние годы преподавал в Центре образования взрослых коррекционной школы для слепых.

Ждите ответа

Намучившись с операторами банка, Дмитрий Егорович написал несколько писем: жалобу в Центробанк, в Совет ветеранов и нам, в редакцию "РГ".

В петербургском офисе банка, куда обратился корреспондент "РГ", нам ответили ровно то же самое, что и ветерану. А когда мы предложили руководству взять во внимание особые условия сегодняшней ситуации и особый статус их клиента, в банке только развели руками: у нас, мол, такой регламент. И такая услуга, как выезд к немощным ветеранам на дом, не предусмотрена.

Аналогичные ответы дали нам и в Ассоциации банков Северо-Запада.

- Клиенту надо подождать ответа из Центробанка, - сказали там. - Дополнительную услугу в виде выезда на дом банк сможет оказать, только если такое решение примет правление банка. Есть еще вариант: вызвать нотариуса на дом и написать доверенность на кого-нибудь из членов семьи или близких людей, которые смогли бы вместо Елисеева заполнить договор на его имя о дистанционном обслуживании.

Пошли навстречу

"РГ" обратилась в комитет по социальной политике, где нас переадресовали в отдел соцзащиты Калининского района...

В конце концов вмешательство журналистов оказало свое действие. Руководство банка пошло навстречу пожилому человеку. Выяснилось, что открыть личный кабинет вполне можно и из дома. Соцработник помогла слепому ветерану выполнить необходимые манипуляции. На днях Дмитрий Егорович отчитался нам о том, что у него все хорошо: финансы в сохранности, оперировать своими суммами он теперь может без помех.

Приятно, когда конфликтные истории имеют счастливый конец. Однако после этой остался, как говорится, осадочек. Отовсюду твердят: помощь тем, кто слабее, должна оказываться в первую очередь. Печально, что добиваться этого то и дело приходится в ручном режиме, через жалобы и высокие инстанции.

Кстати

В беседе с корреспондентом банковские служащие подчеркивали: банки так цепко держатся за правило личного присутствия, дабы усилить безопасность вкладчиков, оградить их деньги от возможных мошенников.

Надо сказать, мошенники не заставили себя ждать. Откуда они узнали о проблеме ветерана, неизвестно. Но буквально на следующий день после наших переговоров на телефон Дмитрия Егоровича позвонил некий якобы сотрудник банка, представившийся Сергеем, и предложил помощь. В чем она будет заключаться, он разъяснял весьма туманно. Зато настойчиво просил держать с ним связь по указанному номеру мобильного телефона и предлагал немедленно "войти в личный кабинет и следовать указаниям".

По счастью, Елисеев делать этого не стал, а перезвонил в банк, где его заверили, что никакому "Сергею" никаких указаний не давали.