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13.05.2020 11:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Франкенштейны" Сережи Верзова

Школьник реанимирует сломанные компьютеры и дарит их другим детям
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 101(8155)
Тринадцатилетний школьник из Советска (Калининградская область) собирает из старых запчастей работающие компьютеры и дарит их многодетным семьям. Процессоры и мониторы, отжившие свой век, Сереже Верзову присылают со всей страны.
Фото: Архив семьи Верзовых Фото: Архив семьи Верзовых
Фото: Архив семьи Верзовых

Отец подростка Максим Верзов вспоминает: Сережа начал разбирать домашнюю технику едва ли не в младенчестве, как только смог удержать в руках отвертку. Постепенно это увлечение, довольно-таки разрушительное, удалось направить в мирное русло. С помощью папы и обучающих роликов на YouTube мальчик научился не только разбирать, но и ремонтировать компьютеры.

Фото: Архив Генриха Немчинова
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- Первый компьютер, который я починил, принадлежал моей бабушке, - рассказывает Сергей. - Я разобрал его, поменял чип. Это было приятное чувство: что-то раньше не работало, а теперь заработало.

Особый интерес у юного умельца вызывает реанимация устройств, на которые остальные специалисты давно махнули рукой. А для этого требуется много запчастей. Отец предложил: попросить ненужный компьютерный хлам в соцсетях. Ведь во многих семьях хранится техника, которую выбросить жалко, а что с ней делать - непонятно. Взамен школьник обязался дарить результаты своего труда детям из многодетных семей, у которых нет собственных компьютеров.

- Мы с папой даже поспорили, - продолжает Сережа. - Я думал, что никто не захочет бесплатно отдать технику, пусть даже нерабочую, незнакомому человеку. Папа, наоборот, говорил, что многих заинтересует мой проект. Он оказался прав. Мне прислали огромное количество запчастей из разных городов Калининградской области и даже из других регионов - Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга.

Ребят, у которых нет своих компьютеров, Сергею помогли найти в его школе. Месяц назад подросток подарил первое творение семье Ивановых, в которой воспитывается трое детей. Старшей дочери 16 лет, среднему сыну - 13, младшему - два года. По словам многодетной мамы Анастасии Ивановой, подарок пришелся очень кстати, ведь старшие дети сейчас учатся дома.

- Вначале компьютером пользовалась в основном дочь, она рисовала с помощью специальной программы, - говорит Анастасия. - Теперь и дочь, и средний сын смотрят видеоуроки, делают домашние задания, отправляют их учителям на проверку. Поначалу были какие-то проблемы с интернетом, но Сергей пришел и все наладил. С тех пор все работает без сбоев.

Фото: iStock
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До того как в Калининградской области ввели режим всеобщей самоизоляции, Сережа успел подарить компьютеры трем многодетным семьям. Сейчас на подходе еще три "франкенштейна", их очередь придет, когда завершится карантин. Кстати, школьник дает двухнедельную гарантию на технику.

О будущей профессии Сергей еще не задумывался, но, скорее всего, она будет связана с информационными технологиями. Школьник и сейчас зарабатывает деньги своими талантами - ремонтирует и чистит знакомым компьютеры.

- Стремление сына зарабатывать я поддерживаю. Круглосуточное волонтерство, когда человек трудится только бесплатно, мне никогда не было близко. Дети, а их у нас с женой трое, должны понимать, что в будущем им придется самостоятельно кормить свои семьи. Но и потребительское отношение к жизни - мне все должны, а я никому ничего не должен - необходимо искоренять, - резюмирует Максим Верзов. - К сожалению, сейчас все дети растут эгоистами, все ждут, что взрослые будут бегать вокруг них на цыпочках, и Сережа не исключение. Надеюсь, проект научит сына умению не только брать, но и отдавать.

На заметку

Если вы хотите, чтобы ваш "умерший" компьютер обрел вторую жизнь, свяжитесь с Сережей Верзовым по телефону 8-911-484-10-28 или по электронной почте Verzov02@mail.ru.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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