В Ленобласти бывший муж убил супругу в ходе спора о разделе имущества

Длительный конфликт бывших супругов, возникший на почве раздела имущества, закончился убийством. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее 20 ударов садовыми ножницами своей бывшей жене, а потом попытался спрятать тело. Преступление было раскрыто по горячим следам, подозреваемый задержан.

Об исчезновении 66-летней женщины, которая проживала в частном доме в деревне Эдази Волосовского района, сообщила ее дочь. По словам 45-летней петербурженки, конфликт ее родителей после развода был настолько серьезным, что мать держала при себе тревожную кнопку, а дом был оборудован камерой видеонаблюдения с функцией записи. Однако при осмотре места происшествия кнопка была найдена, а вот записывающее устройство отсутствовало.

- Тело пропавшей со следами насильственной смерти нашли 12 мая на ее же участке в яме со строительным мусором, - сообщили в главке. - По подозрению в убийстве задержали 64-летнего бывшего супруга потерпевшей, который проживает в соседнем доме с погибшей, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По предварительным данным, последняя ссора бывших супругов была внезапной, хотя в течение восьми лет после развода они так и не смогли поделить совместно нажитое. Теперь виновному может грозить от шести до пятнадцати лет лишения свободы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".