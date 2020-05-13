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13.05.2020 11:00
Проект: В регионах

Кирпичам сказали нет

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 101(8155)
В Мурманске выбоины на дорогах больше не будут по старинке заделывать кирпичами. Отныне в приоритете - технология ресайклинга, сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Это способ укрепления дорожного покрытия, при котором старый асфальт снимается с помощью фрезы, затем в раздробленном состоянии смешивается с различными вяжущими веществами и вновь укладывается.

Фото: iStock
В апреле сократилось число ДТП и количество погибших на дорогах

Кроме этого дорожники планируют применять технологию "холодного" асфальта. Это особая смесь, которая при укладке не требует нагрева и может использоваться для ямочного ремонта дорог и асфальтировки небольших территорий.

Сегодня локального ремонта требуют более ста участков мурманских дорог. Работы по ямочному ремонту будут выполнены до июля. Крупные ремонты - до сентября. Всего на эти цели в Мурманске направят 1,95 миллиарда рублей.

Ранее губернатор поручил руководству муниципалитетов региона усилить контроль состояния дорожного покрытия во дворах, а региональным властям - разработать механизм быстрого устранения дефектов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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