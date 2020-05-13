В Мурманской области сняли фильм о лучшей лыжнице XX столетия

Спортивная общественность России должна поставить памятник... забору. Простому дощатому забору, который некогда огораживал маленький домик в Магадане и был повален тренирующимися лыжниками.

Конечно, дело не в самом заборе, а в том, что лыжников, лихо сшибающих ветхое деревянное сооружение, видела худенькая, низенькая девочка Лена Трубицына. Никто и подумать не мог, что пройдут годы и эта девочка потрясет до основания мировой лыжный спорт. Ее выступление на чемпионате мира в 1997 году в норвежском городе Тронхейме станет сенсацией: спортсменка завоюет на нем все пять золотых медалей, а западная пресса почтительно назовет ее Удар с Востока. Пока же эта девочка топит печку, кормит поросят и мечтает о собственных лыжах, чтобы бегать, как эти быстрые ребята из лыжной секции, из-за которых все время приходится поправлять забор...

"Белка дорогу не перебегала"

О судьбе прославленной лыжницы Елены Вяльбе - до замужества Трубицыной - рассказывает полнометражный фильм "Белый снег", съемки которого недавно завершились в Мурманской области.

- Сразу стало видно, что в этой истории много эмоций, - говорит режиссер фильма Николай Хомерики. - Всегда интересно снять фильм о женщине, особенно о такой, как Елена Вяльбе. В фильме много спортсменок-лыжниц, выступающих дублерами актрис, здесь все по-настоящему. Лыжники - это особый народ. Они прямы и честны, как их лыжи. И так же чисты, как белый снег, по которому они бегут.

Сама героиня тоже присутствует на стадионе "Тирвас" в Кировске, который на время превратился в Тронхейм 1997 года. Она то и дело мелькает в пестрой толпе массовки, дублеров и участников съемочной группы, которые стремятся сфотографироваться со знаменитостью. Как чувствует себя человек, который при жизни стал легендой и о котором снимают фильм прямо у него на глазах?

- Да ничего такого не чувствую. Вернее, чувствую то же самое, что вы или любой другой человек, - говорит спортсменка. - Знаете, я воспитана в Советском Союзе, на тех идеалах и ценностях. Мы мало думали о вознаграждении, для нас было главным добиться результата, чтобы страна гордилась нами. Кстати, в те времена денег в большом спорте вообще не платили. Были только регалии, медали, кубки. Кстати, у меня был талисман - пятикопеечная монетка, которую я клала под стельку в ботинок. Это суеверие, конечно. Нужно верить в Бога, а не в приметы. Но что поделать, спортсмены - народ суеверный. Кто-то мне сказал, что монетка приносит счастье. Еще одна наша "лыжная" примета - лыжную трассу не должна перебежать белка, иначе победы не видать. Но мне она, к счастью, дорогу никогда не перебегала.

"Подобие богини Ники"

Как ни странно, в детстве Елена была болезненным ребенком. Она часто простужалась, у нее постоянно болели уши. Казалось, она была очень далеко от спорта: занималась пением, пела в школьном хоре, мечтала о собственном пианино. Ссорилась с тренером лыжной секции, подопечные которого регулярно роняли забор у ее дома. Но однажды тренер предложил Елене и ее подруге начать заниматься в его секции. Подружки поинтересовались у него: "А лыжная мазь у вас есть?" Их интересовал "Темп" свердловского производства, который дети использовали вместо современной жевательной резинки. Каждая баночка мази носила отпечатки зубов юных спортсменов.

Внезапно у Лены открылся огромный талант лыжницы, помноженный на железное упорство и трудоспособность. Уже в одиннадцать лет она участвовала в соревнованиях в составе сборной юниоров Магаданской области. В двенадцать - впервые побывала на соревнованиях в Румынии. Тогда она твердо решила идти в большой спорт и побеждать. В тринадцать лет Лена получила первую серебряную медаль на чемпионате СССР, в четырнадцать стала мастером спорта, а в девятнадцать лет она выиграла мировое первенство 1987 года среди юниоров в Италии.

В том же году она вышла замуж за эстонца Урмаса Вяльбе и родила сына Франца. Кстати, его крестным отцом стал тренер спортсменки Виктор Ткаченко.

- Франц родился в ноябре, а уже через месяц я взяла его с собой на Красногорскую лыжню, - вспоминала Елена. - Девчонки носили его по раздевалке на руках, а я бежала на трибуну смотреть гонку.

Но спорт есть спорт. Побыть с сыном ей доводилось нечасто. С мужем она развелась, когда Францу исполнился год. Мальчика воспитывала бабушка,а позже Франц до четырнадцати лет жил в семье отца. Мать же продолжала свой успешный путь на спортивный Олимп. В 1989 году Елена Вяльбе на мировом первенстве в Финляндии в составе сборной завоевала два золота и серебро. Было множество других побед. В 1997-м имя Елены Вяльбе прогремело на весь мир: после чемпионата в Тронхейме норвежский король вручил ей пять золотых медалей и назвал девушку "подобием богини Ники, побеждающей всегда и во всем".

Стремление побеждать

Лыжница стала первой в мире четырнадцатикратной чемпионкой мира - лишь спустя 20 лет, в 2017 году, этот рекорд был побит Марит Бьерген. В 2010 году Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России. И занимает этот пост по сей день.

Фильм "Белый снег", по словам спортсменки, получается максимально достоверным. Помощью дублеров не ограничивались. Чтобы в полной мере погрузиться в специфику лыжного спорта, актрисам пришлось самим проводить тренировки и даже устраивать небольшие соревнования. По мнению спортсменов, невозможно сыграть лыжника на гонке, если не испытать в реальности этот ком в горле перед соревнованиями.

Помимо таланта, главное качество лыжника-профессионала - это воля, считает Юлия Барынина, играющая в фильме немецкую лыжницу. Все, что происходит в жизни спортсмена, должно быть направлено на одну цель - победу. Лыжный спорт является одним из самых тяжелых: помимо огромной физической нагрузки, спортсмены постоянно находятся на холоде, и женщинам здесь приходится тяжелее, чем мужчинам. Более того, настоящая мотивация, позволяющая достигать высочайших результатов, не может быть внешней. Она идет только изнутри. Спортсмен, который выступает из узких, эгоистических, меркантильных побуждений, не способен одержать по-настоящему большую победу. Нет разницы между спортсменами разных стран: у каждого из них жизнь подчинена стремлению побеждать. Спортсмены становятся очень "тяжелыми" накануне старта, они почти перестают общаться друг с другом и с близкими. Уходят в себя, замыкаются. Это необходимо, чтобы максимально сконцентрироваться, настроиться на борьбу. Из этого правила нет исключений. И в этом отношении фильм максимально достоверен.

Прямая речь

Анна Уколова, актриса, играющая мать Елены Вяльбе:

- Я очень хорошо помню эту розовую шапочку, в которой выступала на чемпионатах Елена Вяльбе. У меня вся семья смотрит биатлон и все Олимпиады, мы всегда болеем за Россию. Когда мне сказали, что я буду играть мать Елены Вяльбе, в первый момент я охнула: что же надо для этого сделать? Мне было очень приятно, что Елена Валерьевна везде была с нами, в том числе во время съемок в Магадане. Кстати, Вяльбе играют три разные актрисы, а мать - только я! Могу сказать, что это непростой образ. Мать Елены была очень строгой, она часто ругала дочь за ее стремление к лыжам, она их ненавидела и не хотела, чтобы та ими занималась. По рассказам Елены Валерьевны, мать говорила ей: лучше на фортепьяно, на баяне - больше заработаешь. А на лыжах, мол, ты никогда не заработаешь! Я горжусь тем, что играю ее мать.