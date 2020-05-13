В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19

В Петербурге хирург больницы №20 Александр Костыгин скончался в возрасте 56 лет. Ранее у медика была подтвержден коронавирус.

Информацию о смерти хирурга подтвердили в городском комитете по здравоохранению и в администрации Московского района.

Как сообщила "РГ" главный врач больницы №20 Татьяна Суровцева, медучреждение поможет близким умершего с организацией скорбных процедур. Об Александре Костыгине Татьяна Суровцева отозвалась как о чудесном враче и прекрасном человеке.

Отметим, на сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано 8485 случаев коронавирусной инфекции.