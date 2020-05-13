Власти Краснодарского края разрешили с 1 июня открыться имеющим медицинскую лицензию санаториям, но морские пляжи по-прежнему закрыты: на море можно будет любоваться только издали. "РГ" попыталась выяснить, как будут работать здравницы в условиях продолжающейся пандемии.

Планы по открытию санаториев в первый день лета кубанский губернатор Вениамин Кондратьев озвучил на совещании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Однако сразу уточнил, что это касается только тех организаций, которые имеют медицинскую лицензию. Работать открывшиеся санатории должны будут строго в соответствии с регламентом, утвержденным краевым управлением Роспотребнадзора. А для отдыхающих основанием для проезда по территории края к санаторию станет санаторно-курортная путевка. "Они должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты, - отметил Кондратьев. - Туристы смогут находиться только на территории санаториев".

По данным Ассоциации туроператоров России, медицинские лицензии в крае имеют не только санатории, но и некоторые гостиницы, всего таких предприятий в крае около 150.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, в Сочи 65 таких здравниц. Но, как выяснилось, далеко не все они к началу лета готовы возобновить работу. "Мы планируем открыться в этом сезоне, но не факт, что 1 июня, - сказал директор сочинского санатория "Знание" Дмитрий Богданов. - Предъявляемые Роспотребнадзором требования очень жесткие, потребуется время, чтобы подготовиться к работе в новых условиях.

Пляжи будут закрыты. Туристы смогут находиться только на территории санаториев

В Анапе более оптимистичные прогнозы.

- Несмотря на ограничительные меры, наши здравницы готовы предложить туристам полноценный отдых и оздоровление, - отмечает гендиректор здешнего лечебного оздоровительного комплекса "Ди-Луч" Вера Севрюкова. - В Анапе очень сильная лечебная база, наши ведущие санатории используют в работе свыше 400 лечебных методик и программ, часть которых уникальны и не имеют аналогов. Некоторые разработаны именно здесь, нашими медиками, и получили известность во всем мире. Я уверена, что мы справимся с поставленной задачей по обеспечению безопасного отдыха и максимального оздоровления туристов.

Готовятся к встрече дорогих гостей и в санатории "Лаба".

- Отдыхающих будем принимать с санаторно-курортными картами и с отметками об эпидобстановке по месту их жительства, - говорит главврач санатория Лидия Шахматова. - Все требования нам хорошо известны, и мы будем их выполнять.

Кстати, курортный сбор на Кубани отменен до 1 января 2021 года.