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13.05.2020 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус

Текст: Юрий Гень (Кракснодарский край)

На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус. Информацию сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Это самый маленький ребенок, у которого диагностировали COVID-19 в регионе с начала эпидемии. Ранее опасный вирус фиксировали у детей только более старшего возраста. Накануне диагноз подтвердился сразу у трех годовалых малышей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин. Самому старшему пациенту 95 лет. Среди тех, у кого выявлен коронавирус, пятеро детей - шестимесячный и 13-летний в Краснодаре; трехлетний в Отрадненском районе; девятилетний в Сочи и 15-летний в Усть-Лабинске.

Общее число людей с диагнозом COVID-19 на сегодняшний день на Кубани, по официальным данным, составляет 2 тысячи 222 человека. Из них 118 - дети. 741 пациент выписан с выздоровлением, 22 человека скончались. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 31 пациент.

"В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 5739 человек, в том числе 658 детей. Продолжают стационарное лечение 2540 человек, из них 189 - детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 11 561 человек", - сообщили в министерстве здравоохранения края.

Кроме этого, в обсерваторы Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, поселка Кабардинка изолированы 1997 человек. Их состояние удовлетворительное, температура у всех людей в норме, тем не менее они остаются под присмотром. За все время работы в обсерваторах выявлено 34 случая коронавируса.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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