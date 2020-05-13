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13.05.2020 11:21
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Крыму для тренировок спортсменов сборных введут "входной фильтр"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Министерство спорта Крыма разъяснило порядок проведения тренировок членов сборных команд России и Крыма в условиях действующих ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Новые правила касаются членов сборных команд индивидуальных видов спорта, которым исполнилось 18 лет. Об этом сообщает портал правительства Крыма.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Так, добираться до тренировочных баз разрешено только личным транспортом и с соблюдением масочного режима. Пользоваться общественным транспортом и раздевалками в закрытых помещениях запрещается. Списки спортсменов должны быть заранее утверждены. Тренировки будут проходить исключительно на открытом воздухе и там, где для этого есть инфраструктура на территории базы. Занятия проходят либо индивидуально, либо с участием не более двух человек, при соблюдении дистанции не менее пяти метров.

- Работа учреждения организуется с соблюдением принципа "входного фильтра" (термометрия, осмотр на наличие признаков ОРВИ) для всех сотрудников и спортсменов. Результаты заносятся в журнал, - говорится в сообщении.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Все сотрудники тренировочной базы, включая тренеров, администрацию, технический персонал обязаны носить маски. При этом должен быть создан постоянный, не снижаемый пятидневный запас масок и дезинфицирующих средств. Не реже одного раза каждые два часа должна проводиться дезинфекция всех поверхностей, инвентаря и мест общего пользования. К работе в спортивных учреждениях, в том числе к тренировочному процессу, не допускаются лица старше 65 лет, а также имеющие хронические болезни сердца, легких и сахарный диабет.

Сами спортсмены должны подать заявку, на основании которой им выпишут пропуск для беспрепятственного перемещения от места жительства до тренировочной базы. Пропуска будут завизированы Минспортом Крыма.

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