В Крыму для тренировок спортсменов сборных введут "входной фильтр"

Министерство спорта Крыма разъяснило порядок проведения тренировок членов сборных команд России и Крыма в условиях действующих ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Новые правила касаются членов сборных команд индивидуальных видов спорта, которым исполнилось 18 лет. Об этом сообщает портал правительства Крыма.

Так, добираться до тренировочных баз разрешено только личным транспортом и с соблюдением масочного режима. Пользоваться общественным транспортом и раздевалками в закрытых помещениях запрещается. Списки спортсменов должны быть заранее утверждены. Тренировки будут проходить исключительно на открытом воздухе и там, где для этого есть инфраструктура на территории базы. Занятия проходят либо индивидуально, либо с участием не более двух человек, при соблюдении дистанции не менее пяти метров.

- Работа учреждения организуется с соблюдением принципа "входного фильтра" (термометрия, осмотр на наличие признаков ОРВИ) для всех сотрудников и спортсменов. Результаты заносятся в журнал, - говорится в сообщении.

Все сотрудники тренировочной базы, включая тренеров, администрацию, технический персонал обязаны носить маски. При этом должен быть создан постоянный, не снижаемый пятидневный запас масок и дезинфицирующих средств. Не реже одного раза каждые два часа должна проводиться дезинфекция всех поверхностей, инвентаря и мест общего пользования. К работе в спортивных учреждениях, в том числе к тренировочному процессу, не допускаются лица старше 65 лет, а также имеющие хронические болезни сердца, легких и сахарный диабет.

Сами спортсмены должны подать заявку, на основании которой им выпишут пропуск для беспрепятственного перемещения от места жительства до тренировочной базы. Пропуска будут завизированы Минспортом Крыма.