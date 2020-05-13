В Феодосии подконтрольные местному коммерсанту Роману Лукичеву компании затягивают профинансированное дольщиками строительство многоэтажных жилых домов. Квартиры в некоторых из них должны были передать новоселам несколько лет назад. Но правоохранительные органы игнорируют их обращения, а самым активным борцам за свои права уже начали поступать угрозы.

Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов взялся, как он выразился, "развязывать узлы" Лукичева. Об этом зампред Совмина заявил на недавней встрече с застройщиком, дольщиками, представителями городской администрации и ресурсоснабжающих организаций. Открывая встречу, он заверил дольщиков, что владеет исчерпывающей информацией обо всех объектах. Но, судя по всему, свою осведомленность Кабанов несколько переоценил.

Как выяснилось, жилые дома в разной степени готовности не обеспечены тепло- и газоснабжением, а электричество в них подается по временной схеме. Не установлены лифты, не завершена отделка фасада и мест общего пользования, не проведены внутренние инженерные сети, не достроены внутренние перегородки. В некоторых случаях у застройщика отсутствуют или отозваны разрешительные документы на строительство либо отсутствуют арендные права на земельный участок, из-за чего ввести дома в эксплуатацию не представляется возможным.

- Аналогичные ситуации в Ялте, где также застройщики собрали с людей деньги (по нашим оценкам, под миллиард рублей), и мы тоже пытаемся разрешить их, - уверенно начал встречу Кабанов и добавил: - Ситуацию с объектами Лукичева знаем и отслеживаем с 2019 года.

Некоторые дольщики удивлялись: если действительно знал, то почему встретился с ними только сейчас, а не в прошлом году. Тем более что эта скандальная эпопея должна была заинтересовать не только чиновников, но и правоохранителей. Взять, к примеру, историю Елены Бобкиной, которая приобрела квартиру и помещение в доме на улице Габрусева, 2, одну из секций которого, кстати, Кабанов назвал "воздушным замком".

- Несмотря на то, что у меня на руках правоустанавливающие документы, застройщик прошлым летом попытался через суд забрать мое имущество, - рассказала "РГ" Елена. - В иске было указано, что директор компании-застройщика меня не знает, хотя юрист предприятия присутствовал при заключении сделки. Спустя полгода суд отказался-таки удовлетворить требования истца, однако все это время я получала угрозы: и в бетон меня грозились закатать, и организовать возбуждение уголовного дела. Процесс сопровождался постоянными наездами. Но я не тот человек, который под давлением может изменить свою точку зрения.

Не менее показательна история Ольги Периной и ее матери Тамары Башкирцевой, которые в 2014 году решили вернуться в Крым на свою малую родину. По словам Ольги, они приобрели квартиру в том же доме на Габрусева, 2.

- Сделали ремонт, завезли вещи, - рассказывает она. - В 2016 году отец заболел, и мы с мамой повезли его в Тюмень на обследование и лечение. Через полгода папа умер. Похоронив его, мы вернулись в Крым и обнаружили, что нашу квартиру отдали переселенцам.

На встрече с дольщиками вице-премьер Кабанов напомнил, что в 2016 году власти Крыма действительно купили у подконтрольной Лукичеву компании 40 квартир в этом доме для семей, ранее проживавших в аварийных домах. Ключи последним торжественно вручил тогдашний глава МинЖКХ России Михаил Мень.

По словам Ольги Периной, во время их отсутствия дверь в квартиру взломали.

- Благо комнаты, под потолок забитые нашими вещами, опечатали, - продолжает она. - Но в свою квартиру мы попасть не могли, пришлось обращаться в полицию. Затем ключи от квартиры нам дали, но под предлогом прокладки коммуникаций снова забрали. Полгода нам морочили голову, предлагая взамен другую квартиру, а за это время, надо полагать, оформили правоустанавливающие документы на эту - для других жильцов. Заверили, что вопреки нашему желанию нам предоставят квартиру в соседнем доме. В Росреестре сказали, что наши договоры долевого участия не имеют юридической силы, так как у них не зарегистрированы.

Сейчас Ольга с мамой живут в съемной однокомнатной квартире, забитой личными вещами, и не теряют надежды получить квартиру в еще строящемся доме на улице Габрусева, 11/13, который, судя по договорам долевого участия, должны были сдать в эксплуатацию еще в первом квартале 2018 года.

На встрече с Кабановым общественник и юрист Александр Талипов попросил вице-премьера определить перечень квартир в этом доме, которые предположительно были дважды проданы, и обязать застройщика предоставить договоры, по которым он продал там жилье.

- Наверное, он должен был заплатить налог с продажи? - риторически спросил общественник.

- Ну, я думаю, он налог заплатил, - уверенно предположил Кабанов, указывая на Лукичева, и тут же поинтересовался у дольщиков: - По безналу все платили?

Когда же те подтвердили покупку жилья за наличные, Кабанов неожиданно смутился: "С этим вопросом к правоохранителям".

Следом выяснилось, что строящийся по указанному адресу дом имеет "две очереди". И обладатели квартир в первой из них посетовали, что, по словам застройщика, заселиться они смогут только после сдачи второй очереди. Тут же представитель администрации Феодосии констатировал, что для строительства "второй очереди" нет "никаких разрешительных документов", а участок, на котором она возводится, "не принадлежит застройщику".

- Роман Георгиевич у нас не простой застройщик, это общеизвестный факт, - под занавес встречи заявил Кабанов, тем самым пытаясь объяснить данный тому последний шанс исправить ошибки. Впрочем, оно и понятно: как "простому" застройщику позволят так ошибаться?

- В случае если Роман Георгиевич опять будет вводить нас в заблуждение, срывать поставленные сроки, в ФСБ и прокуратуру за подписью главы Крыма пойдет заявление о привлечении заинтересованных лиц к ответственности по факту мошенничества, - предупредил вице-премьер крымского правительства и вдруг с интонациями опытного адвоката добавил: - А может быть беда: если он сядет в тюрьму, то все остановится. Тоже нужно оценивать трезво эти риски.

Комментарий

Сергей Бовтуненко, глава администрации Феодосии:

- В городе шесть проблемных объектов Лукичева, собственники квартир в которых столкнулись с похожими проблемами: отсутствие предусмотренных проектом центрального отопления и горячего водоснабжения, газоснабжения, лифтов, невозможность оформления права собственности на квартиры. Эти проблемы стали результатом отсутствия у застройщика соответствующих документов на строительство, несоответствия проектной документации фактическим объектам, отмены деклараций на строительство, истекших договоров на аренду земли, либо полного их отсутствия. И Роман Лукичев в очередной раз пообещал исправить все недостатки в кратчайшие сроки.