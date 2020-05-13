В Новороссийске возбудили дело за вырубку столетних дубов

В Новороссийске по инициативе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки зеленых насаждений.

Как сообщает природоохранная прокуратура Кубани, проверку о повреждении деревьев в Приморском районе Новороссийска провели по жалобе местного жителя Новороссийска.

Установлено, что в пределах лесопаркового зеленого пояса, имеющего особое значение для сохранения природных ландшафтов, водных объектов, мест обитания животных и растений, вырубили шесть столетних лесных дубов. Ущерб составил 698 тысяч рублей.

Материалы проверки отправили в следственный отделом полиции, по результатам рассмотрения которых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка зеленых насаждений в особо крупном размере").