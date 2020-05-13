В Севастополе военный моряк 25 лет служил с поддельным дипломом

В Севастополе военнослужащего признали виновным в мошенничестве с дипломом, благодаря которому он 25 лет получал более высокий оклад. Об этом сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Черноморскому флоту.

Следователи установили, что в 1994 году старший матрос предоставил своему командованию подложный диплом об окончании Севастопольского политехнического техникума Министерства образования Украины по специальности "радиоаппаратостроение".

За это его повысили в звании до мичмана и назначили более высокое денежное довольствие, которое он получал с 1994 по 2019 год. За 25 лет сумма надбавок составила почти 400 тысяч рублей. Моряк признал себя виновным и рассказал следствию, что диплом Севастопольского политеха купил в октябре 1994 года у неизвестного лица.

Севастопольский гарнизонный военный суд учел, что обвиняемый помог раскрыть преступление и добровольно согласился возместить причиненный материальный ущерб. Он также является ветераном военной службы и имеет звание мастера спорта России.

Суд признал старшего матроса виновными в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.