В Сочи женщина обокрала пенсионерку, вызвавшись помочь с покупками

В Адлерском районе Сочи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленница под предлогом продажи меда выманила у 85-летней пенсионерки 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Сочи, пострадавшая обратилась в районный отдел полиции и объяснила, что впустила в свою квартиру неизвестную женщину, которая предложила ей купить мед. После непродолжительной беседы злоумышленница, войдя в доверие к пенсионерке, обманным путем завладела суммой в 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Ростовской области. Ей оказалась ранее неоднократно судимая 54-летняя местная жительница.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции Адлерского района Сочи. Она призналась в совершении преступления и сообщила, что уже распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантке максимально грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции обращаются ко всем потенциально пострадавшим от действий подозреваемой: незамедлительно сообщите об этом в полицию.