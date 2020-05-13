В Свердловской области 19 мая откроют торговые центры и кафе

Средний Урал готовится к постепенному выходу из самоизоляции: такое решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев после изучения текущей ситуации, рекомендаций Роспотребнадзора и консультаций с ведущими экспертами здравоохранения.

Ограничительные меры планируют снимать с 19 мая, сообщил Евгений Куйвашев в Instagram.

По его словам, возобновят работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением санитарных норм, в том числе - по количеству посетителей: на каждого покупателя должно приходиться не менее десяти квадратных метров. Все торговые точки должны будут получить декларацию о санэпидбезопасности - документ еще в стадии разработки, его опубликуют позже. Фудкорты, развлекательные зоны, в том числе и кинотеатры останутся закрытыми.

Предприятиям общественного питания разрешат работать тоже лишь с декларацией о санэпидбезопасности и только в формате уличных кафе, где каждому гостю смогут обеспечить не менее десяти квадратных метров пространства.

Уральцам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, посещать парки и скверы, но соблюдая дистанцию и не собираясь компаниями.

Количество дежурных групп в детских садах собираются увеличить: решения остаются за главами муниципалитетов и зависят от ситуации на местах.

- Таким образом возобновляют работу все отрасли, кроме развлекательной. При этом в отношении 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее благополучна, часть ограничительных мер сохраняется. В том числе - действующий запрет на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах после 19.00 (на предприятия общепита это не распространяется). Также в этих муниципалитетах остаются ограничения на работу парикмахерских: можно только стричься. Косметологи смогут работать, только если у них есть медицинская лицензия, - объяснил губернатор.

Вместе с тем на всей территории Свердловской области сохраняются требования режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, соблюдения социальной дистанции, масочного режима и тщательной обработки общественных пространств.

Глава региона добавил, что в ближайшее озвученные решения будут оформлены в виде указа.

Между тем

По данным на 13 мая, в Свердловской области подтверждено 2298 случаев коронавирусной инфекции, 135 из них - за прошедшие сутки. У 13 пациентов состояние тяжелое, у 68 - средней степени тяжести, остальных - удовлетворительное.