В Югре ребенок упал с велосипеда в реку и пропал

Сотрудники учреждения "Центроспас-Югория" выезжали в Белоярский район, чтобы помочь в поисках пропавшего ребенка 2013 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мальчик катался на велосипеде недалеко от речного вокзал и упал в реку Казым. Его унесло сильным течением.

"Спасатели обследовали береговую линию протяженностью 10 километров, реку проверили тралом, а также - дно эхолотом на площади тысячу квадратных метров", - рассказали в учреждении.

Велосипед обнаружили, но, к сожалению, ребенка найти не удалось. Поиски продолжаются.