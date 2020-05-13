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13.05.2020 18:34
Рубрика: Экономика

Структура препарата

Регионы будут внедрять электронные рецепты
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
Отпускать лекарства в аптеках по электронным рецептам будут по решению региональных властей. Соответствующий проект приказа минздрава проходит обсуждение на портале regulation.gov.ru.
Фото: Андрей Иглов/РИА Новости Фото: Андрей Иглов/РИА Новости
Фото: Андрей Иглов/РИА Новости

В нем говорится, что использование электронных рецептов наряду с бумажными документами должен утвердить региональный орган управления здравоохранением, который обязан организовать электронный обмен данными между поликлиниками и аптеками, подключив их к единой региональной информационной системе в сфере здравоохранения.

Фото: iStock
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"Электронные рецепты должны сгружаться в единую информационно-аналитическую систему и храниться в ней. Приобрести по ним можно все лекарства, включая те, которые отпускаются бесплатно или со скидкой", - пояснили в минздраве.

Как рассказала "РГ" исполнительный директор некоммерческого партнерства "Аптечная гильдия" Елена Неволина, электронные рецепты уже выписываются в пилотных регионах. "Аптека находит рецепт в системе обмена данными с медорганизацией, который подписан квалифицированной электронной подписью, и отпускает препарат. Скорее всего, придется подтвердить, что рецепт оформлен на вас, поэтому при себе нужно иметь паспорт", - говорит она.

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Забрать препарат по рецепту можно за другого человека по доверенности, следует из проекта приказа минздрава. По словам юриста Настасьи Машковой, достаточно написать ее от руки.

Ранее минздрав рекомендовал врачам на период пандемии выписывать лекарства дистанционно и на максимальный срок. Обычно это три месяца, а в случае психотропных и наркотических препаратов - 15 дней.

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