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13.05.2020 18:34
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор дал рекомендации по санбезопасности при снятии ограничений

Текст: Ольга Игнатова
Работодатели должны при возвращении к привычному стилю работы в офисе обеспечивать своих сотрудников индивидуальными средствами защиты - масками, перчатками, антисептиками, измерять им температуру и так далее.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Эти и другие требования содержатся в рекомендациях для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, которые подготовил Роспотребнадзор. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции предприятия и организации, среди которых салоны красоты, ателье, химчистки, продовольственные и непродовольственные магазины, автосервисы, должны заботиться о здоровье своих сотрудников.

Фото: РИА Новости
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Как отмечают в Роспотребнадзоре, общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

Напомним, что с 12 мая завершился единый период нерабочих дней, введенный указом Президента России. Теперь главы регионов по предложению главных санитарных врачей принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий.

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции (сколько людей может инфицировать один больной до его изоляции), свободный коечный фонд и охват тестированием.

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