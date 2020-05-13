Баскетбольная Евролига полностью назвала символическую сборную по итогам прошедшего десятилетия. Вчера был опубликован последний ее представитель, капитан греческого "Олимпиакоса" Вассилис Спанулис. Россиянам в этой сборной места не нашлось.

Состав команды определялся посредством голосования с участием болельщиков, журналистов, игроков и тренеров. В окончательный список вошли серб Богдан Богданович, испанцы Серхио Льюль и Хуан Карлос Наварро, греки Георгиос Принтезис, Димитрис Диамантидис, Вассилис Спанулис, словенец Лука Дончич, а также нынешний капитан ЦСКА американец Кайл Хайнс и бывшие игроки армейцев серб Милош Теодосич и француз Нандо Де Коло.

Из россиян на попадание в почетный список претендовали экс-капитан ЦСКА Виктор Хряпа, защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед и бывший форвард ЦСКА, а ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.