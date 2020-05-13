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Рубрика: Экономика

Сбербанк продлил срок действия своих карт

Текст: Игорь Зубков

Сбербанк продлевает с 13 мая обслуживание карт, срок действия которых истек, начиная с марта.

По этим картам доступны оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода, снятие наличных и операции по пополнению в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны. Срок окончания обслуживания карт с истекшим сроком действия Сбербанк не уточняет.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек

Ранее Банк России рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок годности, до 1 июля. Ряд банков, включая ВТБ, Альфа-Банк, банк "Открытие", Московский кредитный банк, последовал этим рекомендациям.

"Мы решили продлить срок действия карт для клиентов, кто не воспользовался сервисом digital-активации перевыпущенной карты, - отметил управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Игорь Ковалев. - Для тех клиентов, кому непривычно пользоваться онлайн-сервисами, мы сохранили возможность использования карты без необходимости совершения дополнительных действий".

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