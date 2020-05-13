КХЛ не будет официально награждать лауреатов недоигранного сезона, тем интересней, что думают по поводу лучших сами хоккеисты. В голосовании, которое проводилось на протяжении апреля, приняли участие более 200 игроков. Нужно было назвать лучших по трем номинациям в своем клубе и во всей лиге. И вот какие получились результаты.
Больше всех голосов в КХЛ получил лучший бомбардир регулярного чемпионата Вадим Шипачев - 31,4 процента. Совсем немного ему уступил ведущий нападающий ЦСКА, а также лучший снайпер "регулярки" Кирилл Капризов, у которого 24,6 процента голосов. Замкнул тройку еще один представитель московского "Динамо", игрок сборной Чехии Дмитрий Яшкин (10,9%). В топ-5 нашлось место еще одному легионеру. Это недавно объявивший об уходе из уфимского "Салавата Юлаева" шведский форвард Линус Умарк (2,9 %). Наконец, в пятерку вошел суперветеран магнитогорского "Металлурга" 39-летний Сергей Мозякин, получивший 2,3 процента от общего количества голосов.
Игрокам также было предложено назвать самого уважаемого хоккеиста КХЛ. Из лауреатов в предыдущей номинации в этот список попали двое. Шипачев (2,9%) стал пятым, а Мозякин (22%) вторым. Ну а титул самого уважаемого, как и можно было предположить, достался 41-летнему центрфорварду екатеринбургского "Автомобилиста" Павлу Дацюку, за которого проголосовали 32 процента респондентов. Третье место в опросе занял еще один зубр отечественного хоккея 39-летний Данис Зарипов из "Ак Барса" (11,5%). Четвертая строчка досталась ветерану ярославского "Локомотива" Александру Свитову (4,3%).
Кроме того, игроки назвали главного шутника в КХЛ. Им оказался хоккеист "Сочи" Андрей Алтырбармакян.
Тем временем стало известно, что КХЛ рассматривает перевод в следующем сезоне одной из команд Западной конференции в Восточную. Это связано с уходом из лиги владивостокского "Адмирала". После снятия клуба в лиге осталось 23 команды. 12 из них выступают на Западе и 11 на Востоке. В 2013 и 2018 годах КХЛ уже переводила команду с Запада на Восток. Оба раза ей оказывалось нижегородское "Торпедо".