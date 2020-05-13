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13.05.2020 22:18
Рубрика: Спорт

Коллегам виднее

Шипачев - лучший в сезоне КХЛ по мнению игроков
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 102(8156)
Форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев стал лучшим игроком сезона 2019/20 Континентальной хоккейной лиги по мнению коллег. Таковы результаты опроса, опубликованные накануне на официальном сайте лиги.

КХЛ не будет официально награждать лауреатов недоигранного сезона, тем интересней, что думают по поводу лучших сами хоккеисты. В голосовании, которое проводилось на протяжении апреля, приняли участие более 200 игроков. Нужно было назвать лучших по трем номинациям в своем клубе и во всей лиге. И вот какие получились результаты.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Количество участников КХЛ в следующем сезоне будет утверждено в мае-июне

Больше всех голосов в КХЛ получил лучший бомбардир регулярного чемпионата Вадим Шипачев - 31,4 процента. Совсем немного ему уступил ведущий нападающий ЦСКА, а также лучший снайпер "регулярки" Кирилл Капризов, у которого 24,6 процента голосов. Замкнул тройку еще один представитель московского "Динамо", игрок сборной Чехии Дмитрий Яшкин (10,9%). В топ-5 нашлось место еще одному легионеру. Это недавно объявивший об уходе из уфимского "Салавата Юлаева" шведский форвард Линус Умарк (2,9 %). Наконец, в пятерку вошел суперветеран магнитогорского "Металлурга" 39-летний Сергей Мозякин, получивший 2,3 процента от общего количества голосов.

Игрокам также было предложено назвать самого уважаемого хоккеиста КХЛ. Из лауреатов в предыдущей номинации в этот список попали двое. Шипачев (2,9%) стал пятым, а Мозякин (22%) вторым. Ну а титул самого уважаемого, как и можно было предположить, достался 41-летнему центрфорварду екатеринбургского "Автомобилиста" Павлу Дацюку, за которого проголосовали 32 процента респондентов. Третье место в опросе занял еще один зубр отечественного хоккея 39-летний Данис Зарипов из "Ак Барса" (11,5%). Четвертая строчка досталась ветерану ярославского "Локомотива" Александру Свитову (4,3%).

Кроме того, игроки назвали главного шутника в КХЛ. Им оказался хоккеист "Сочи" Андрей Алтырбармакян.

Тем временем стало известно, что КХЛ рассматривает перевод в следующем сезоне одной из команд Западной конференции в Восточную. Это связано с уходом из лиги владивостокского "Адмирала". После снятия клуба в лиге осталось 23 команды. 12 из них выступают на Западе и 11 на Востоке. В 2013 и 2018 годах КХЛ уже переводила команду с Запада на Восток. Оба раза ей оказывалось нижегородское "Торпедо".

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