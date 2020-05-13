СМИ: Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Новости

Сбербанк продлил срок действия своих карт 19:59
Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана 19:51
В Москве снова заработали такси бизнес-класса 19:41
Главный патологоанатом Москвы рассказал об учете смертей от COVID-19 19:26
В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана 19:25
В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта 19:18
Создатель "Острых козырьков" экранизирует "Большие надежды" Диккенса 19:10
Калининградцев обязали носить маски на улице 19:08
В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19 19:01
В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ 18:43
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться 18:30
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год 18:30
Фото: огромная стоянка с машинами каршеринга 18:30
Минтруд не считает ситуацию с безработицей в стране угрожающей 18:27
Поддержку населения в условиях коронавируса оценили в 300 млрд рублей 18:22
Источник: "Локомотив" скоро объявит об уходе Юрия Семина 18:20
Роберт Паттинсон не боится конкуренции с другими Бэтменами 18:20
Отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на июль 18:18
В Волгограде построят дорогу-дублер главной магистрали 18:15
Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 18:10
Вице-спикер сената Польши подал в отставку, чтобы снова стать врачом 18:05
"ЕР" внесла в Госдуму поправки об увеличении детских пособий 18:05
Борисов через год примет эстафету культурной столицы Беларуси 18:05
Подавший сигнал тревоги самолет ФК "Зенит" приземлился в Пулково 18:00
Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 18:48
Рубрика: Спорт

СМИ: Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Текст: Максим Домчев
Чемпионат Италии по футболу, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня. По данным издания La Gazzetta dello Sport, в среду состоялось экстренное совещание клубов Серии А, большинством голосов была утверждена эта дата.
Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

Ранее власти страны разрешили клубам возобновить тренировки с 18 мая. Между тем сообщается, что ряд клубов высшего дивизиона уже начали тренировки небольшими группами.

"Милан" заинтересован в приобретении Артема Дзюбы

Как отметил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, Федерация футбола Италии внесла изменения в медицинский протокол безопасности, что позволяет клубам возобновить командные тренировки с 18 мая без каких-либо трудностей.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Мишустин поручил без задержек выдавать врачам стимулирующие выплаты
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться
Минпросвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки
Головин вошел в тройку лучших плеймейкеров по итогам чемпионата Франции
Чемпион мира Андрей Замковой рассказал, как отправить в нокаут за 55 секунд