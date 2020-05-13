СМИ: Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Чемпионат Италии по футболу, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня. По данным издания La Gazzetta dello Sport, в среду состоялось экстренное совещание клубов Серии А, большинством голосов была утверждена эта дата.
Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Ранее власти страны разрешили клубам возобновить тренировки с 18 мая. Между тем сообщается, что ряд клубов высшего дивизиона уже начали тренировки небольшими группами.
Как отметил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, Федерация футбола Италии внесла изменения в медицинский протокол безопасности, что позволяет клубам возобновить командные тренировки с 18 мая без каких-либо трудностей.