СМИ: Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Чемпионат Италии по футболу, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня. По данным издания La Gazzetta dello Sport, в среду состоялось экстренное совещание клубов Серии А, большинством голосов была утверждена эта дата.

Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI