Создатель "Унесенных призраками" работает над новым фильмом

Кудесник японской анимации Хаяо Миядзаки, четыре года назад объявивший, что уходит из кино, работает над новым большим фильмом под названием "Как поживаете?".

Это действительно кудесник: он создал свою вселенную со своими стилевыми приемами, своими уникальными персонажами и своей магией, покоряющей публику любых возрастов. Его "Унесенные призраками" в 2001 году стали первой в мире анимационной лентой, не только состязавшейся с игровыми фильмами в главном конкурсе Берлинского кинофестиваля, но и получившей там "Золотого медведя". Его рыбке Поньо публика Венецианской Мостры и в шутку и всерьез пророчила премию за лучшую женскую роль. В той же Венеции в 2016 году прошла премьера его "авиационной" картины "Ветер крепчает", и тогда мастер, к прискорбию его поклонников, сообщил миру, что это его последний фильм.

И, как теперь выяснилось, уже через год приступил к осуществлению нового замысла картины по новелле Гэндзабуро Ёсино о юноше, который достиг совершеннолетия, после смерти отца живя в семье своего дядюшки, и о том, какую роль в его становлении сыграли мудрые книги. Вот то немногое, что сообщил прессе о будущей картине генеральный директор основанной Миядзаки легендарной студии Ghibli Тосё Судзуки. Единственное, что он сказал о характере этой истории: она будет фантастической. Собственно, иного от волшебника Миядзаки никто и не ждет: у него любая городская квартира полна удивительных созданий, вибрирует и рвется в полет.

Творческий метод Миядзаки предполагает работу скрупулезную и очень долгую. Он не использует компьютерную анимацию и имеет дело с древними традиционными орудиями художников - пером, тонкой кистью, красками. Все рисуется вручную. Как рассказал Тосё Судзуки журналу Entertainment, тридцать с лишним лет назад 85-минутный фильм "Мой сосед Тороро" рисовали восемь аниматоров в течение восьми месяцев. Для новой картины мобилизованы шестьдесят художников-аниматоров, и за целый месяц фильм становится длиннее всего на одну минуту, за год - на 12 минут. Сейчас готовы 36 минут картины - легко подсчитать, что работа над нею длится уже три года. Как сказал гендиректор студии, пандемия не прервала труд аниматоров, и он надеется, что еще через три года фильм будет готов.

В конце мая в мировом интернете стартует новая стриминговая платформа HBO Max, которая приобрела эксклюзивные права на показ в Сети всех фильмов студии Ghibli, включая новую работу Хаяо Миядзаки.