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13.05.2020 22:03
Рубрика: Культура

Создатель "Унесенных призраками" работает над новым фильмом

Текст: Валерий Кузнецов
Кудесник японской анимации Хаяо Миядзаки, четыре года назад объявивший, что уходит из кино, работает над новым большим фильмом под названием "Как поживаете?".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Это действительно кудесник: он создал свою вселенную со своими стилевыми приемами, своими уникальными персонажами и своей магией, покоряющей публику любых возрастов. Его "Унесенные призраками" в 2001 году стали первой в мире анимационной лентой, не только состязавшейся с игровыми фильмами в главном конкурсе Берлинского кинофестиваля, но и получившей там "Золотого медведя". Его рыбке Поньо публика Венецианской Мостры и в шутку и всерьез пророчила премию за лучшую женскую роль. В той же Венеции в 2016 году прошла премьера его "авиационной" картины "Ветер крепчает", и тогда мастер, к прискорбию его поклонников, сообщил миру, что это его последний фильм.

Фото: Предоставлено компанией Вольга
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И, как теперь выяснилось, уже через год приступил к осуществлению нового замысла картины по новелле Гэндзабуро Ёсино о юноше, который достиг совершеннолетия, после смерти отца живя в семье своего дядюшки, и о том, какую роль в его становлении сыграли мудрые книги. Вот то немногое, что сообщил прессе о будущей картине генеральный директор основанной Миядзаки легендарной студии Ghibli Тосё Судзуки. Единственное, что он сказал о характере этой истории: она будет фантастической. Собственно, иного от волшебника Миядзаки никто и не ждет: у него любая городская квартира полна удивительных созданий, вибрирует и рвется в полет.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Творческий метод Миядзаки предполагает работу скрупулезную и очень долгую. Он не использует компьютерную анимацию и имеет дело с древними традиционными орудиями художников - пером, тонкой кистью, красками. Все рисуется вручную. Как рассказал Тосё Судзуки журналу Entertainment, тридцать с лишним лет назад 85-минутный фильм "Мой сосед Тороро" рисовали восемь аниматоров в течение восьми месяцев. Для новой картины мобилизованы шестьдесят художников-аниматоров, и за целый месяц фильм становится длиннее всего на одну минуту, за год - на 12 минут. Сейчас готовы 36 минут картины - легко подсчитать, что работа над нею длится уже три года. Как сказал гендиректор студии, пандемия не прервала труд аниматоров, и он надеется, что еще через три года фильм будет готов.

В конце мая в мировом интернете стартует новая стриминговая платформа HBO Max, которая приобрела эксклюзивные права на показ в Сети всех фильмов студии Ghibli, включая новую работу Хаяо Миядзаки.

Культура Кино и ТВ Анимация

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